Агент Яя Туре: «Спасибо Талалаеву, что не испугался пригласить в свой штаб фигуру такой величины»

Дмитрий Селюк, агент бывшего полузащитника «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре, высказался о вхождении своего клиента в тренерский штаб «Ахмата».

«Конечные обязанности Яя при Талалаеве лучше узнать у Андрея Викторовича, но то, что Туре пришeл в штаб «Ахмата», – правильный шаг со стороны клуба. Спасибо за приглашение и за то, что Талалаев не испугался, что в его штаб придeт фигура такой величины, бывший футболист, который хочет стать тренером.

Опыт Яя достаточно велик, тем более, он столько лет отыграл под руководством Гвардиолы, Манчини и Пеллегрини. В России игроков такого калибра вообще не было. Да, был Роберто Карлос, но он уже был как футболист, который доигрывает.

Туре выиграл всe на уровне клубного футбола, и его приглашение в «Ахмат» очень важно для клуба, они под санкциями. Такая фигура как минимум вызовет большой ажиотаж и интерес во всeм мире. Ни одна страна не пройдeт мимо такой новости, все будут следить за «Ахматом» и за тем, как клуб развивается.

Грозненцы реально хотят развития, завоeвывать победы. И в конечном итоге, рано или поздно, международный футбол придeт в Грозный.

Что ещe очень важно: Яя в нерабочее время будет играть и проводить мероприятия с мальчишками из Грозного. Это увеличит желание и любовь к футболу для чеченской молодeжи и детей. Туре едет именно работать», – сказал Селюк.

Талалаев – о Яя Туре в «Ахмате»: «Фигура такого масштаба может дать толчок для развития молодых игроков»