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    Агент Яя Туре: «Спасибо Талалаеву, что не испугался пригласить в свой штаб фигуру такой величины»

    Дмитрий Селюк, агент бывшего полузащитника «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре, высказался о вхождении своего клиента в тренерский штаб «Ахмата».

    «Конечные обязанности Яя при Талалаеве лучше узнать у Андрея Викторовича, но то, что Туре пришeл в штаб «Ахмата», – правильный шаг со стороны клуба. Спасибо за приглашение и за то, что Талалаев не испугался, что в его штаб придeт фигура такой величины, бывший футболист, который хочет стать тренером.

    Опыт Яя достаточно велик, тем более, он столько лет отыграл под руководством Гвардиолы, Манчини и Пеллегрини. В России игроков такого калибра вообще не было. Да, был Роберто Карлос, но он уже был как футболист, который доигрывает.

    Туре выиграл всe на уровне клубного футбола, и его приглашение в «Ахмат» очень важно для клуба, они под санкциями. Такая фигура как минимум вызовет большой ажиотаж и интерес во всeм мире. Ни одна страна не пройдeт мимо такой новости, все будут следить за «Ахматом» и за тем, как клуб развивается.

    Грозненцы реально хотят развития, завоeвывать победы. И в конечном итоге, рано или поздно, международный футбол придeт в Грозный.

    Что ещe очень важно: Яя в нерабочее время будет играть и проводить мероприятия с мальчишками из Грозного. Это увеличит желание и любовь к футболу для чеченской молодeжи и детей. Туре едет именно работать», – сказал Селюк.

    Талалаев – о Яя Туре в «Ахмате»: «Фигура такого масштаба может дать толчок для развития молодых игроков»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:40
    Комментарии5
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      Рейтинг: +469

      ks75 37 минут назад

      Селюк носится с Туре как пляжный фотограф с обезьянкой, пытаясь выжать по максимому бабла на имени своего подопечного, втюхивая всем кто под руку попадется своего подопечного. Скоро до детсадовских утренников дойдет, приглашая его по жонглировать перед ясельной группой мячем и преподнося это как событие планетарного масштаба

      0
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      Рейтинг: +5919

      Cleaner 48 минут назад

      Всему миру плевать на российские клубы, а про Ахмат там и не слышали.

      0
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      Рейтинг: +3322

      Gek Dement 1 час назад

      Я не пойму этих косноязычных наверное никогда "да был Карлос, но он доигрывал", Яя уже вообще не играет даже, этот агент сам понял что имел ввиду?

      0
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      Рейтинг: +47924

      portero 1 час назад

      Политика или откаты в чистом виде, этот 'negro' пустое место как тренер...

      1
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      Рейтинг: +2809

      Алехсбургер. 1 час назад

      Селюк..
      твоя фигура-чёрный слон с дефективным хоботом...
      который он держит по диагонали к денюжке...

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