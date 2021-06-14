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  • Агент Яя Туре: «Спасибо Талалаеву, что не испугался пригласить в свой штаб фигуру такой величины»

Агент Яя Туре: «Спасибо Талалаеву, что не испугался пригласить в свой штаб фигуру такой величины»

14 июня 2021, 20:40
8

Дмитрий Селюк, агент бывшего полузащитника «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре, высказался о вхождении своего клиента в тренерский штаб «Ахмата».

«Конечные обязанности Яя при Талалаеве лучше узнать у Андрея Викторовича, но то, что Туре пришeл в штаб «Ахмата», – правильный шаг со стороны клуба. Спасибо за приглашение и за то, что Талалаев не испугался, что в его штаб придeт фигура такой величины, бывший футболист, который хочет стать тренером.

Опыт Яя достаточно велик, тем более, он столько лет отыграл под руководством Гвардиолы, Манчини и Пеллегрини. В России игроков такого калибра вообще не было. Да, был Роберто Карлос, но он уже был как футболист, который доигрывает.

Туре выиграл всe на уровне клубного футбола, и его приглашение в «Ахмат» очень важно для клуба, они под санкциями. Такая фигура как минимум вызовет большой ажиотаж и интерес во всeм мире. Ни одна страна не пройдeт мимо такой новости, все будут следить за «Ахматом» и за тем, как клуб развивается.

Грозненцы реально хотят развития, завоeвывать победы. И в конечном итоге, рано или поздно, международный футбол придeт в Грозный.

Что ещe очень важно: Яя в нерабочее время будет играть и проводить мероприятия с мальчишками из Грозного. Это увеличит желание и любовь к футболу для чеченской молодeжи и детей. Туре едет именно работать», – сказал Селюк.

Талалаев – о Яя Туре в «Ахмате»: «Фигура такого масштаба может дать толчок для развития молодых игроков»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Туре Яя Талалаев Андрей Селюк Дмитрий
Комментарии (8)
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Алехсбургер.
1623692787
Селюк.. твоя фигура-чёрный слон с дефективным хоботом... который он держит по диагонали к денюжке...
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portero
1623694775
Политика или откаты в чистом виде, этот 'negro' пустое место как тренер...
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Gek Dement
1623695247
Я не пойму этих косноязычных наверное никогда "да был Карлос, но он доигрывал", Яя уже вообще не играет даже, этот агент сам понял что имел ввиду?
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ks75
1623696942
Селюк носится с Туре как пляжный фотограф с обезьянкой, пытаясь выжать по максимому бабла на имени своего подопечного, втюхивая всем кто под руку попадется своего подопечного. Скоро до детсадовских утренников дойдет, приглашая его по жонглировать перед ясельной группой мячем и преподнося это как событие планетарного масштаба
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general.lizyukov
1623700002
Плять, а Туре что, ещё играет?
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PAREVG.
1623712404
Гори в аду вместе со своими мартыхаями... Если они тебе так нравится, продавай их из племени тумба - юмба в племя чунга - чанга, но СЮДА ИХ НЕ ВОЗИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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zigbert
1623739361
Больше всего в выигрыше остался Селюк.
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Shamil79
1623753413
с Руудом Гуллитом как-то неудобно получилось
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