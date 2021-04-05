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  • Стукалов – об «Уфе»: «Есть желание поработать в РПЛ, но сейчас я с «Велесом» еду в Нижний Новгород»

Стукалов – об «Уфе»: «Есть желание поработать в РПЛ, но сейчас я с «Велесом» еду в Нижний Новгород»

5 апреля 2021, 17:16

Главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов прокомментировал информацию о возможном назначении в «Уфу».

– Сейчас я с «Велесом» еду в Нижний Новгород, где нас ждет важный матч ФНЛ. А что будет дальше – сам не знаю.

– «Велес», судя по всему, не очень хочет вас отпускать.

– У меня летом заканчивается контракт… Возможно, придем к какому-то решению. Однако пока, повторюсь, не загадываю.

- Но желание поработать в РПЛ у вас есть?

– Скрывать не буду – есть. Если будет длительный контракт – почему бы нет. Все-таки ситуация у «Уфы» сложная, да и календарь я успел посмотреть – впереди «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Сочи». «Ахмат» – тоже не подарок. Но нет ничего невозможного.

– Судя по словам о длительном контракте, вы рассматриваете вариант через ФНЛ вернуться с «Уфой» в РПЛ?

– Так далеко на заглядываю. Сосредоточен на ближайшем матче «Велеса».

  • В субботу, 3 апреля, Рашид Рахимов объявил об уходе из «Уфы» после поражения от «Динамо» (0:4).
  • Рахимов работал в Уфе с осени.
  • «Уфа» идет в зоне прямого вылета и отстает от зоны переходных матчей на 3 очка.

«Велес»: «Стукалов не вел переговоров с «Уфой»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Уфа Велес Стукалов Алексей
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