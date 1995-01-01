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    Стукалов – об «Уфе»: «Есть желание поработать в РПЛ, но сейчас я с «Велесом» еду в Нижний Новгород»

    Главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов прокомментировал информацию о возможном назначении в «Уфу».

    – Сейчас я с «Велесом» еду в Нижний Новгород, где нас ждет важный матч ФНЛ. А что будет дальше – сам не знаю.

    – «Велес», судя по всему, не очень хочет вас отпускать.

    – У меня летом заканчивается контракт… Возможно, придем к какому-то решению. Однако пока, повторюсь, не загадываю.

    - Но желание поработать в РПЛ у вас есть?

    – Скрывать не буду – есть. Если будет длительный контракт – почему бы нет. Все-таки ситуация у «Уфы» сложная, да и календарь я успел посмотреть – впереди «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Сочи». «Ахмат» – тоже не подарок. Но нет ничего невозможного.

    – Судя по словам о длительном контракте, вы рассматриваете вариант через ФНЛ вернуться с «Уфой» в РПЛ?

    – Так далеко на заглядываю. Сосредоточен на ближайшем матче «Велеса».

    • В субботу, 3 апреля, Рашид Рахимов объявил об уходе из «Уфы» после поражения от «Динамо» (0:4).
    • Рахимов работал в Уфе с осени.
    • «Уфа» идет в зоне прямого вылета и отстает от зоны переходных матчей на 3 очка.

    «Велес»: «Стукалов не вел переговоров с «Уфой»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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