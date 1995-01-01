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    «Велес»: «Стукалов не вел переговоров с «Уфой»

    Пресс-атташе «Велеса» Виктор Кравченко прокомментировал информацию о возможном переходе Алексея Стукалова в «Уфу».

    «Откуда вообще взялась эта информация? Понятно, что Стукалов – востребованный тренер и может произойти всe, что угодно. Но Стукалов не вeл переговоры с «Уфой», он только что завершил тренировку с ребятами, а завтра вылетает в Нижний Новгород, где пройдeт матч в рамках ФНЛ.

    Что произойдeт летом, неизвестно: надо ещe понимать, в какой лиге мы окажется, ведь до зоны стыковых матчей всего пять очков. Летом ничего исключать не могу, но на сегодняшний день Стукалов – тренер «Велеса» и точка», – цитирует Кравченко Metaratings.

    • В субботу, 3 апреля, Рашид Рахимов объявил об уходе из «Уфы» после поражения от «Динамо» (0:4).
    • Рахимов работал в Уфе с осени.
    • «Уфа» идет в зоне прямого вылета и отстает от зоны переходных матчей на 3 очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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