«Велес»: «Стукалов не вел переговоров с «Уфой»

Пресс-атташе «Велеса» Виктор Кравченко прокомментировал информацию о возможном переходе Алексея Стукалова в «Уфу».

«Откуда вообще взялась эта информация? Понятно, что Стукалов – востребованный тренер и может произойти всe, что угодно. Но Стукалов не вeл переговоры с «Уфой», он только что завершил тренировку с ребятами, а завтра вылетает в Нижний Новгород, где пройдeт матч в рамках ФНЛ.

Что произойдeт летом, неизвестно: надо ещe понимать, в какой лиге мы окажется, ведь до зоны стыковых матчей всего пять очков. Летом ничего исключать не могу, но на сегодняшний день Стукалов – тренер «Велеса» и точка», – цитирует Кравченко Metaratings.