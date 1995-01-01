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    Рахимов: «Уфу» надо встряхнуть. Нужно поменять тренера»

    Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов подвел итог матча 24-го тура РПЛ против «Динамо» (0:4). Он готов к отставке.

    «Динамо» во всех фазах игры выглядело лучше, чем «Уфа». Это закономерная победа. Надо признать, что мы были слабее. Мы говорили, что динамовцы хороши в переходной фазе. Они во всех фазах игры превзошли нас.

    Думаю, что-то в этой ситуации надо встряхивать команду, дать им какой-нибудь другой импульс. Может быть что-то изменится. Я принял решение, что поговорю с руководством и скажу им о том, что в таких случаях нужно встряхнуть команду. А как встряхнуть команду ничего не поменяв? Значит, нужно это сделать с тренером», – сказал Рахимов.

    • «Уфа» идет в зоне прямого вылета и отстает от зоны переходных матчей на 3 очка.
    • Рахимов работает в Уфе с осени.
    • «Уфа» непрерывно играет в РПЛ с 2014 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:18
    Комментарии9
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      Рейтинг: +21562

      Боцман59rus 1 час назад

      Залейте льдом поле в Уфе и играйте в шайбу клюшками, не мучайте себя и людей - рождённый ползать, рождается и ползает

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      Рейтинг: +12415

      JTherry 1 час назад

      место для Ганчаренко освобождается...

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      Рейтинг: +799

      Хейтер Аларм > JTherry 1 час назад

      в более приятном городе место для белоруса уже практически освободилось

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      Рейтинг: +12415

      JTherry > Хейтер Аларм 1 час назад

      если про Краснодар, то там еще бабка на двое сказала, выбор у Галицкого есть, хоть и не большой... хотя этого строителя "Пятерочек" и "Шестерочек" не поймешь, может и картофана пригласить...

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      Рейтинг: +799

      Хейтер Аларм > JTherry 1 час назад

      вообще читал на Дзене на канале Рабона, что Мусаев лишь ширма Галицкого, рулит командой именно Галицкий. Не знаю, насколько это информация правдивая

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      Рейтинг: +12422

      Garrincha58 > JTherry 1 час назад

      а может для Семака?

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      Рейтинг: +12415

      JTherry > Хейтер Аларм 1 час назад

      слишком много шума вокруг этого, но дыма без огня не бывает, многим так кажется, даже аборигенам Краснодара...

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      Рейтинг: +12415

      JTherry > Garrincha58 1 час назад

      Семака вряд ли уволят из зенита, Орлуша первым встанет на его защиту, какой-никакой результат дает... в реалиях нашего футбола чемпионат РПЛ - предел мечтаний... только безумные Миллер и его дружок Фурсэнко могли мечтать о Кубке ЛЧ...

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      Рейтинг: +12415

      JTherry > Хейтер Аларм 48 секунд назад

      Ганчаренко и сам не рвется в Краснодар, потому что с Галицким трудно сработаться, ему нужен "ручной тренер", с которым можно было бы пообщаться о футболе... в этом смысле Галицкий - зануда, иностранные тренеры "сложны" для его понимания, ему нужен постоянный диалог с тренером и не через переводчика...

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