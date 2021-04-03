Рахимов: «Уфу» надо встряхнуть. Нужно поменять тренера»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов подвел итог матча 24-го тура РПЛ против «Динамо» (0:4). Он готов к отставке.
«Динамо» во всех фазах игры выглядело лучше, чем «Уфа». Это закономерная победа. Надо признать, что мы были слабее. Мы говорили, что динамовцы хороши в переходной фазе. Они во всех фазах игры превзошли нас.
Думаю, что-то в этой ситуации надо встряхивать команду, дать им какой-нибудь другой импульс. Может быть что-то изменится. Я принял решение, что поговорю с руководством и скажу им о том, что в таких случаях нужно встряхнуть команду. А как встряхнуть команду ничего не поменяв? Значит, нужно это сделать с тренером», – сказал Рахимов.
- «Уфа» идет в зоне прямого вылета и отстает от зоны переходных матчей на 3 очка.
- Рахимов работает в Уфе с осени.
- «Уфа» непрерывно играет в РПЛ с 2014 года.
Источник: «Чемпионат»