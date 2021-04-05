«Чемпионат»: Стукалов – основной кандидат на пост главного тренера «Уфы»

Главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов может возглавить «Уфу».

По информации «Чемпионата», Стукалов в ближайшее время должен покинуть «Велес» и подписать контракт с «Уфой».

Сообщается, что 37-летний тренер мог прийти в «Уфу» после ухода Евсеева, но тогда стороны не согласовали условия соглашения. Сейчас разногласий возникнуть не должно.