«Чемпионат»: Стукалов – основной кандидат на пост главного тренера «Уфы»

Главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов может возглавить «Уфу».
По информации «Чемпионата», Стукалов в ближайшее время должен покинуть «Велес» и подписать контракт с «Уфой».
Сообщается, что 37-летний тренер мог прийти в «Уфу» после ухода Евсеева, но тогда стороны не согласовали условия соглашения. Сейчас разногласий возникнуть не должно.
- В субботу, 3 апреля, Рашид Рахимов объявил об уходе из «Уфы» после поражения от «Динамо» (0:4).
- Рахимов работал в Уфе с осени.
- «Уфа» идет в зоне прямого вылета и отстает от зоны переходных матчей на 3 очка.
Источник: «Чемпионат»