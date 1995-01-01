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    «Чемпионат»: Стукалов – основной кандидат на пост главного тренера «Уфы»

    Главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов может возглавить «Уфу».

    По информации «Чемпионата», Стукалов в ближайшее время должен покинуть «Велес» и подписать контракт с «Уфой».

    Сообщается, что 37-летний тренер мог прийти в «Уфу» после ухода Евсеева, но тогда стороны не согласовали условия соглашения. Сейчас разногласий возникнуть не должно.

    • В субботу, 3 апреля, Рашид Рахимов объявил об уходе из «Уфы» после поражения от «Динамо» (0:4).
    • Рахимов работал в Уфе с осени.
    • «Уфа» идет в зоне прямого вылета и отстает от зоны переходных матчей на 3 очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20548

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Хороший выбор. У Велеса хорошо поставлена игра, команда умеет играть на высоких скоростях, В РПЛ далеко не у всех так.

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      Рейтинг: +3954

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Под ФНЛ и тренер берётся из ФНЛ. Все правильно, знает реалии, поставит игру и поможет вернуться. Молодец, Газизов

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