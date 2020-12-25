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    «Нельзя мешать спорт с политикой». «Гомель» – о бойкоте матчей фанатами клуба

    «Гомель» обратился к своим болельщикам после отказа фан-сектора посещать матчи команды из-за политической ситуации в Белоруссии.

    «Каждый футбольный клуб имеет свою армию поклонников и «Гомель» не является исключением. Количество болельщиков определяет статус команды, ее самобытность. Как футбол не мыслим без зрителей, так и болельщики не могут существовать отдельно от клуба.

    Меняются директора клуба, уходят и приходят новые тренеры, однако болельщики остаются преданными зелено-белым цветам. Самое главное, что истинные поклонники поддерживают свою команду как во время больших достижений, так и во время неудачных сезонов.

    Заявление фанатов ФК «Гомель» о поддержке фанатских движений других клубов и бойкоте матчей не совпадает с позицией руководства, тренеров, спортсменов и абсолютного большинства настоящих болельщиков ФК «Гомель», регулярно посещающих матчи.

    По нашему убеждению, нельзя мешать спорт с политикой. Надеемся, что истинные футбольные фанаты нашего клуба вернутся на свой сектор и будут активно, как прежде, поддерживать родную команду!» – сказано в заявлении клуба.

    Ранее о бойкоте объявили фанаты 11 из 16 клубов высшей лиги Белоруссии: БАТЭ, «Слуцка», брестского «Динамо», «Немана», солигорского «Шахтера», «Витебска», «Торпедо-БелАЗа», «Минска», «Сморгони», минского «Динамо» и «Ислочи».

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    Источник: официальный сайт «Гомеля»

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1

      Roberto_01 32 минуты назад

      Спартач80 позиции 2 есть, мы **** Спартак, потом он переворачивается , приходит мнимо немец и мы в задницу

      0
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      Рейтинг: -289

      Спартач80 > Roberto_01 24 минуты назад

      Срочно переводчика,а то ни куя не понял твоего бреда....

      0
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      Рейтинг: +6459

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Фанаты - тот же народ своей страны. Это их позиция, которую надо уважать.

      1
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      Рейтинг: -289

      Спартач80 > Alekxei Z. 41 минуту назад

      А в чём позиция-то?....Ну ты можешь представить такое же поведение у Спартачей?....Лично я-нет!Причём тут допустим Путин и Спартак?....

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