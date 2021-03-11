«Нельзя мешать спорт с политикой». «Гомель» – о бойкоте матчей фанатами клуба

«Гомель» обратился к своим болельщикам после отказа фан-сектора посещать матчи команды из-за политической ситуации в Белоруссии.

«Каждый футбольный клуб имеет свою армию поклонников и «Гомель» не является исключением. Количество болельщиков определяет статус команды, ее самобытность. Как футбол не мыслим без зрителей, так и болельщики не могут существовать отдельно от клуба.

Меняются директора клуба, уходят и приходят новые тренеры, однако болельщики остаются преданными зелено-белым цветам. Самое главное, что истинные поклонники поддерживают свою команду как во время больших достижений, так и во время неудачных сезонов.

Заявление фанатов ФК «Гомель» о поддержке фанатских движений других клубов и бойкоте матчей не совпадает с позицией руководства, тренеров, спортсменов и абсолютного большинства настоящих болельщиков ФК «Гомель», регулярно посещающих матчи.

По нашему убеждению, нельзя мешать спорт с политикой. Надеемся, что истинные футбольные фанаты нашего клуба вернутся на свой сектор и будут активно, как прежде, поддерживать родную команду!» – сказано в заявлении клуба.

Ранее о бойкоте объявили фанаты 11 из 16 клубов высшей лиги Белоруссии: БАТЭ, «Слуцка», брестского «Динамо», «Немана», солигорского «Шахтера», «Витебска», «Торпедо-БелАЗа», «Минска», «Сморгони», минского «Динамо» и «Ислочи».