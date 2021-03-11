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  • «Нельзя мешать спорт с политикой». «Гомель» – о бойкоте матчей фанатами клуба

«Нельзя мешать спорт с политикой». «Гомель» – о бойкоте матчей фанатами клуба

11 марта 2021, 14:54
3

«Гомель» обратился к своим болельщикам после отказа фан-сектора посещать матчи команды из-за политической ситуации в Белоруссии.

«Каждый футбольный клуб имеет свою армию поклонников и «Гомель» не является исключением. Количество болельщиков определяет статус команды, ее самобытность. Как футбол не мыслим без зрителей, так и болельщики не могут существовать отдельно от клуба.

Меняются директора клуба, уходят и приходят новые тренеры, однако болельщики остаются преданными зелено-белым цветам. Самое главное, что истинные поклонники поддерживают свою команду как во время больших достижений, так и во время неудачных сезонов.

Заявление фанатов ФК «Гомель» о поддержке фанатских движений других клубов и бойкоте матчей не совпадает с позицией руководства, тренеров, спортсменов и абсолютного большинства настоящих болельщиков ФК «Гомель», регулярно посещающих матчи.

По нашему убеждению, нельзя мешать спорт с политикой. Надеемся, что истинные футбольные фанаты нашего клуба вернутся на свой сектор и будут активно, как прежде, поддерживать родную команду!» – сказано в заявлении клуба.

Ранее о бойкоте объявили фанаты 11 из 16 клубов высшей лиги Белоруссии: БАТЭ, «Слуцка», брестского «Динамо», «Немана», солигорского «Шахтера», «Витебска», «Торпедо-БелАЗа», «Минска», «Сморгони», минского «Динамо» и «Ислочи».

  • В Белоруссии проходили массовые акции протеста против результатов президентских выборов.
  • Силовики жестко действовали против протестующих.
  • Нападающий ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии, пока Лукашенко не покинет пост президента

Источник: официальный сайт «Гомеля»
Белоруссия. Высшая лига Гомель
Комментарии (3)
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Roberto_01
1615471203
Спартач80 позиции 2 есть, мы **** Спартак, потом он переворачивается , приходит мнимо немец и мы в задницу
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More_and_More
1615484852
"Нельзя мешать спорт с политикой"? А не вы ли подписали провластное письмо в поддержку плешивого? И не за это ли от вас фанаты отвернулись?
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zigbert
1615556815
В условиях пандемии эти акции не имеют смысла.
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