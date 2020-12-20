Серия А. «Интер» обыграл «Специю», «Милан» победил «Сассуоло» и сохранил лидерство

«Интер» одержал шестую победу подряд в Серии А, переиграв на своем поле «Специю». Ромелу Лукаку забил 12-й гол в чемпионате и сравнялся с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Милан» победил «Сассуоло» и сохранил лидерство в чемпионате. На шестой секунде форвард миланцев Рафаэль Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А.

Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур

Сассуоло – Милан – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Леау, 1; 0:2 – Салемакерс, 26; 1:2 – Берарди, 89.

Интер – Специя – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Хакими, 51; 2:0 – Лукаку (с пенальти), 71; 2:1 – Пикколи, 90+4.

Кальяри – Удинезе – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ликояннис, 27; 1:1 – Лазанья, 57.

Беневенто – Дженоа – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Инсинье, 57; 2:0 – Сау (с пенальти), 88.

Торино – Болонья – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Верди, 69; 1:1 – Сориано, 78.

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