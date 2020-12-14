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  • Карасев обслужит матч «Зенит» – «Спартак» и другие назначения 19-го тура РПЛ

Карасев обслужит матч «Зенит» – «Спартак» и другие назначения 19-го тура РПЛ

14 декабря 2020, 22:30
20

РФС объявил о составе судейских бригад на игры 19-го тура РПЛ.

Как и сообщалось ранее, игру «Зенит»«Спартак», несмотря на свою принадлежность к Москве, обслужит Сергей Карасев.

Полный список назначений:

«Сочи»«Динамо»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Владимир Миневич; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Николай Волошин; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Ротор»«Арсенал»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Роман Усачев, Алексей Лунев; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Александр Гвардис.

«Краснодар»«Уфа»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Лаша Верулидзе; VAR – Сергей Лапочкин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Эдуард Малый.

«Химки»«Локомотив»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Артур Федоров; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Юрий Чеботарев.

«Ахмат»«Рубин»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Болотенков; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Николай Левников.

«Ростов»ЦСКА: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артем Любимов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.

«Тамбов»«Урал»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Дмитрий Березнев, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Николай Иванов.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Динамо Ростов Рубин Краснодар Локомотив Сочи Ахмат Урал Уфа Ротор Химки Арсенал Тамбов Карасев Сергей Мешков Виталий Матюнин Алексей Иванов Cергей Левников Кирилл Москалев Владимир Васильев Станислав Панин Игорь
Комментарии (20)
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NewLife
1607974728
Правильный заголовок: "Карасев обслужит Зенит в матче против Спартака."
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ySS
1607975911
Карасев пока показывает себя самым независимым арбитром. Хотя пенальти в ворота газпрома ему будет ставить сложнее)
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житель СПб
1607976182
Ну вот и все сказано: человек, необъективно недавно отсудивший Зенит, отобравший у Зенита 2 очка в игре с Ахматом, что было невооруженным взглядом видно во время игры и было затем подтверждено КДК - ставится на принципиальную игру. Больше говорить нечего. О какой объективности здесь идет речь?
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ivany4
1607984452
Не важно кто будет на поле. Важно кто будет сидеть за ВАРом и как будет показывать игру срач-тв. Игра Сочи - Спартак в помощь для раздумий.
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Томик
1607996964
Карасёв?? Ха, ха, ха. Этoт нe тoлькo пeнальти нe видит, oн eщё и жёлтыe даёт...) Oпять взялись...
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slavа0508
1608001873
Прошлый тур показал всю гнилость РПЛ,,,,,,,ВАР не замечал нарушений Сочи в штрафной а Матч тв не показывал крупно спорные моменты ,,,но а что хотели когда и ВАР и Матч тв детки одного папки Газпром,,,
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MaxRnD
1608002847
Когда же он вместе с Казарцевым, Волошиным и прочим шлаком уже по этапу отправится ?
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mamba9090909
1608009560
Спартачи и здесь подсуетились.)))
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neveldomha
1608010092
Только неудачник и слабак будет обсуждать судей, да еще и за день до игры.
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paracetamol
1608024700
Ассистент Алексей Лунев - не родственник зенитовскому ловиле? Думаю, свини после проигрыша так и скажут!
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