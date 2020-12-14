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    Карасев обслужит матч «Зенит» – «Спартак» и другие назначения 19-го тура РПЛ

    РФС объявил о составе судейских бригад на игры 19-го тура РПЛ.

    Как и сообщалось ранее, игру «Зенит»«Спартак», несмотря на свою принадлежность к Москве, обслужит Сергей Карасев.

    Полный список назначений:

    «Сочи»«Динамо»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Владимир Миневич; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Николай Волошин; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Сергей Лапочкин.

    «Ротор»«Арсенал»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Александр Гончар.

    «Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Роман Усачев, Алексей Лунев; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Александр Гвардис.

    «Краснодар»«Уфа»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Лаша Верулидзе; VAR – Сергей Лапочкин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Эдуард Малый.

    «Химки»«Локомотив»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Артур Федоров; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Юрий Чеботарев.

    «Ахмат»«Рубин»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Болотенков; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Николай Левников.

    «Ростов»ЦСКА: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артем Любимов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.

    «Тамбов»«Урал»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Дмитрий Березнев, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Николай Иванов.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    14.12.2020 22:30
    Комментарии26
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      Рейтинг: +623

      АКМ-74У 7 часов назад

      А меня больше интересует вопрос, почему снова судит Москалев, неоднократно отстраненный за грубейшие косяки!? Видимо, чья-то сильно мохнатая лапа подсуетилась. Обычно косячит в пользу московских команд, фамилия обязывает или какой- то интерес? Проверим это наблюдение в очередном туре.

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      Рейтинг: +9609

      paracetamol 7 часов назад

      Ассистент Алексей Лунев - не родственник зенитовскому ловиле? Думаю, свини после проигрыша так и скажут!

      1
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      Рейтинг: +5354

      KPCCSPB 11 часов назад

      Свинки тишину словили, включили на минутку адекватность, и ни слова, что арбитр из масквабада будет, обычно первые хрюкают, а тут затихли. Лицимеры, поэтому ничего нового)

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      Рейтинг: +4431

      BarStep 11 часов назад

      Мне лично пох кто будет обслуживать этот, да и другие матчи с участием Зенита.. Если команда думает, бежит и те же Дриусси с Азмуном будут использовать хотя бы 1 из 3 создаваемых партнерами для них моментов, а не 0 из 5, тогда ни кто не сможет помешать достичь результата., ну если уж совсем откровенно не будут гнобить...
      А Карасева поставили на завтра только по одной причине - ему УЕФА доверяет матчи ЛЧ, ну и как бы так..

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      Рейтинг: +18395

      silver29 11 часов назад

      Карасенок это арбитр ЦСКА, при нем они не проигрывают, он обслуживает Гинера !!! Будет завтра топить на ничью в зависимости кого надо будет осадить по ходу матча, что б не сильно но от коней оторвались перед каникулами.

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      Рейтинг: +397

      GammiD > silver29 10 часов назад

      Да он переобулся уже давно))) флюгер, теперь денежный ветер дует с северо-запада!

      1
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      Рейтинг: +2498

      neveldomha 11 часов назад

      Только неудачник и слабак будет обсуждать судей, да еще и за день до игры.

      2
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      Рейтинг: +3177

      mamba9090909 12 часов назад

      Спартачи и здесь подсуетились.)))

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      Рейтинг: -751

      Аденн 12 часов назад

      дюков лично проинструктирует Карася, а вонючки от лица милерка занесут ему презентик к новому году. Стыд и срам бЗдениту

      -1
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      Рейтинг: +148

      свинка справеднутости 13 часов назад

      Это заговор, Карасёву хрякэ занесут в перерыве, я знаю, я в футболе шарю, хоть и стою в белом пальте на остановке

      1
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      Рейтинг: +41336

      MaxRnD 13 часов назад

      Когда же он вместе с Казарцевым, Волошиным и прочим шлаком уже по этапу отправится ?

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