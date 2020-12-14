Карасев обслужит матч «Зенит» – «Спартак» и другие назначения 19-го тура РПЛ

РФС объявил о составе судейских бригад на игры 19-го тура РПЛ.
Как и сообщалось ранее, игру «Зенит» – «Спартак», несмотря на свою принадлежность к Москве, обслужит Сергей Карасев.
Полный список назначений:
«Сочи» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Владимир Миневич; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Николай Волошин; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Ротор» – «Арсенал»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Александр Гончар.
«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Роман Усачев, Алексей Лунев; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Александр Гвардис.
«Краснодар» – «Уфа»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Лаша Верулидзе; VAR – Сергей Лапочкин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Эдуард Малый.
«Химки» – «Локомотив»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Артур Федоров; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Юрий Чеботарев.
«Ахмат» – «Рубин»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Болотенков; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Николай Левников.
«Ростов» – ЦСКА: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артем Любимов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.
«Тамбов» – «Урал»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Дмитрий Березнев, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Николай Иванов.