«СЭ»: москвич Карасев назначен на матч «Зенит» – «Спартак»

Стало известно, какой арбитр обслужит игру 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

По информации «СЭ», на матче в Санкт-Петербурге будет работать судейская бригада во главе с москвичом Сергеем Карасевым.

Источник сообщает, что для 41-летнего рефери, который из одного города с гостевой командой, сделали исключение, как для арбитра ФИФА.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в среду, 16 декабря, в 20:00 по московскому времени.