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    «СЭ»: москвич Карасев назначен на матч «Зенит» – «Спартак»

    Стало известно, какой арбитр обслужит игру 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

    По информации «СЭ», на матче в Санкт-Петербурге будет работать судейская бригада во главе с москвичом Сергеем Карасевым.

    Источник сообщает, что для 41-летнего рефери, который из одного города с гостевой командой, сделали исключение, как для арбитра ФИФА.

    Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в среду, 16 декабря, в 20:00 по московскому времени.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2020 20:30
    Комментарии12
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      Рейтинг: +81450

      zigbert 3 часа назад

      Хотелось бы что бы в этом матче не было претензий к судейской бригаде.

      0
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      Рейтинг: -751

      Аденн 12 часов назад

      ну, кто бы сомневался, что вонючий бЗденит подсуетится и с помощью дюкова на игру поставят своего ручного судейку. Помощь бЗдениту обеспечена. Стыдно за вонючих бомжей.

      1
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      Рейтинг: +327

      Rainmaker 19 часов назад

      Тем интереснее...

      0
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      Рейтинг: +7408

      alp 22 часа назад

      федун вроде обещал костьми лечь но отстранить карасева от судейства ))) зато будет железный аргумент, в случае проигрыша.. можно даже опять с чемпа по этому поводу сняться

      4
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      Рейтинг: +22377

      пьяныйхоровод 22 часа назад

      Кто-то там "зуб давал" , что импортного рефери назначат .

      2
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      Рейтинг: +3935

      Cleaner 22 часа назад

      Карасев не опускается до прямого подсуживания. А то, что он из Москвы, даже на руку Зениту. Будет опасаться свистнуть лишний раз в пользу Спартака.

      0
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      Рейтинг: +886

      Кронштадт65 > Cleaner 21 час назад

      а может и наоборот, рпл не предсказуема как девка на выданье

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      Рейтинг: +3520

      Puddle 23 часа назад

      Будет постоянно бегать ВАР смотреть на визги клоуна Педеско! Гы-гы-гы

      7
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      Рейтинг: +9757

      ilichkadr > Puddle 22 часа назад

      Визга с трибуны слышно не будет.

      3
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      Рейтинг: +3177

      mamba9090909 23 часа назад

      Спартачи и здесь подсуетились.)))

      7
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      Рейтинг: +19415

      DOCTOR PENALTY 23 часа назад

      На то и карась в РПЛ, чтобы прищучить кого надо.

      2
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      Рейтинг: +12205

      alarm 23 часа назад

      даже ручной карась федуна не поможет позорным хрякам!

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