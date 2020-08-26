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    Кубок России. «Торпедо» вылетело от «Шинника», «Крылья Советов» разгромили «Иртыш» и другие результаты

    «Крылья Советов» в 1/64 финала Кубка России прошли омичей. Это самая крупная кубковая победа самарцев в истории.

    «Енисей» Александра Тарханова одержал волевую победу над «Волгарем». «Оренбург» прошел «Аланию» Спартака Гогниева.

    Кубок России. 1/64 финала

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Факел (Воронеж) – 0:0 (8:7 по пенальти)

    Томь (Томск) – Нижний Новгород – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Попов, 4.

    Акрон (Тольятти) – Чертаново (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Левин, 6.

    Енисей (Красноярск) – Волгарь (Астрахань) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хомуха, 6; 1:1 – Лескано, 75; 2:1 – Дворников, 90+3.

    Удаления: нет – Павлишин, 38.

    Оренбург – Алания (Владикавказ) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Козлов, 19; 2:0 – Фамейе, 24; 2:1 – Гурциев, 47.

    Крылья Советов (Самара) – Иртыш (Омск) – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Голенков, 2; 2:0 – Крикуненко, 15 (в свои ворота); 3:0 – Кабутов, 40; 4:0 – Сергеев, 53; 5:0 – Солдатенков, 90.

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Динамо (Брянск) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Дм. Пикатов, 84.

    Велес (Москва) – Балтика (Калининград) – 4:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Наилсон, 12; 1:1 – Стефанович, 40; 2:1 – Стефанович, 49; 3:1 – Галоян, 73; 4:1 – Галоян, 88.

    Удаления: Ботака-Иобома, 90+4 – нет.

    Чайка (Песчанокопское) – Текстильщик (Иваново) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мосейчук, 45; 0:2 – Сидоров, 81.

    Торпедо (Москва) – Шинник (Ярославль) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кутин, 9; 0:2 – Самодин, 44; 1:2 – Адаев, 79.

    Удаления: Нетфуллин, 51 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2020 23:04
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