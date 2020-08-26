Кубок России. «Торпедо» вылетело от «Шинника», «Крылья Советов» разгромили «Иртыш» и другие результаты

«Крылья Советов» в 1/64 финала Кубка России прошли омичей. Это самая крупная кубковая победа самарцев в истории.

«Енисей» Александра Тарханова одержал волевую победу над «Волгарем». «Оренбург» прошел «Аланию» Спартака Гогниева.

Кубок России. 1/64 финала

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Факел (Воронеж) – 0:0 (8:7 по пенальти)

Томь (Томск) – Нижний Новгород – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Попов, 4.

Акрон (Тольятти) – Чертаново (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Левин, 6.

Енисей (Красноярск) – Волгарь (Астрахань) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Хомуха, 6; 1:1 – Лескано, 75; 2:1 – Дворников, 90+3.

Удаления: нет – Павлишин, 38.

Оренбург – Алания (Владикавказ) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Козлов, 19; 2:0 – Фамейе, 24; 2:1 – Гурциев, 47.

Крылья Советов (Самара) – Иртыш (Омск) – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Голенков, 2; 2:0 – Крикуненко, 15 (в свои ворота); 3:0 – Кабутов, 40; 4:0 – Сергеев, 53; 5:0 – Солдатенков, 90.

Нефтехимик (Нижнекамск) – Динамо (Брянск) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Дм. Пикатов, 84.

Велес (Москва) – Балтика (Калининград) – 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Наилсон, 12; 1:1 – Стефанович, 40; 2:1 – Стефанович, 49; 3:1 – Галоян, 73; 4:1 – Галоян, 88.

Удаления: Ботака-Иобома, 90+4 – нет.

Чайка (Песчанокопское) – Текстильщик (Иваново) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мосейчук, 45; 0:2 – Сидоров, 81.

Торпедо (Москва) – Шинник (Ярославль) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кутин, 9; 0:2 – Самодин, 44; 1:2 – Адаев, 79.

Удаления: Нетфуллин, 51 (вторая ж.к.) – нет.

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Результаты Кубка России