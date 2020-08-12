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    ⚽ РПЛ. Первый тур завершился гостевыми победами «Зенита» и «Локомотива» со счетом 2:0

    Во вторник, 11 августа, были сыграны заключительные матчи первого тура РПЛ. «Ротор» принял «Зенит» (0:2), «Рубин» сыграл с «Локомотивом» (0:2).

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Ротор (Волгоград) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дзюба, 22; 0:2 – Дриусси, 79.

    Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ал. Миранчук, 2: 0:2 – Баринов, 26.

    Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Н’Жи, 38; 0:2 – Игбун, 60.

    Спартак (Москва) – Сочи – 2:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Соболев, 7; 2:0 – Ларссон, 10; 2:1 – Полоз, 15 (с пенальти); 2:2 – Нобоа, 90+1 (с пенальти).

    Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 0:0

    Уфа – Краснодар – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кабелья, 53; 0:2 – Кабелья, 63; 0:3 – Берг, 65.

    Тамбов – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Мамаев, 21.

    Химки – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Кучаев, 18; 0:2 – Дзагоев, 45.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    12.08.2020 00:55
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    Комментарии98
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 августа 2020, 18:50

      В турнирной таблице после 1 тура Динамо должно быть на 2 месте.

      0
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      Рейтинг: -959

      Синитсосит 12 августа 2020, 17:59

      зюба левый гол забил, продажная судейка рада, какое же вы гумно, позор немытой столице

      1
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 12 августа 2020, 14:46

      Позор немытым сторонникам ЛГБТ в лице СБГ(Т). Скоро народ весь вас будет ненавидеть. Надо быть просто тупнем что бы болеть за клуб при антинародной власти!!!!

      1
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      Рейтинг: +5219

      ААМ 12 августа 2020, 11:03

      Надоели **** судьи, надоели ноющие клубы, не умеющие играть в футбол и без конца ноющие о том, что "если бы не судьи, они бы... Вот начнутся ЛЧ и ЛЕ, и станет ясным, кто ноет, а кто играет.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 августа 2020, 10:30

      Вообще-то 4 команды выиграли со счётом 2:0, а не две.

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > vladimir-7 12 августа 2020, 13:30

      Вообще то, в статье говорится, что тур ЗАВЕРШИЛСЯ вчера победами Локо и Зенита. А ЦСКА играл в сбботу, и Динамо в понедельник.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > mamba9090909 12 августа 2020, 13:47

      Под таким названием и не сообщай о результатах других игр

      0
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 12 августа 2020, 09:20

      Top 3 воспоминания:
      1 место - Судьи!
      2 место - Кабелья (просто красава)
      3 место - Н’Жи заби уже в первом туре))

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 12 августа 2020, 09:06

      Покупают, покупают Лёне игроков, а воз и ныне там. Беспонтовый тренеришка!

      2
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      Рейтинг: +305

      Strig 12 августа 2020, 08:25

      Туцр завершился очередным показательным выступлением судьишек на гейпараде...

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      Рейтинг: -146

      Продюсер Азамат > Strig 12 августа 2020, 10:06

      да это наш гейпарад, дальше больше, горд за бамжевик

      0
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      Рейтинг: +28706

      silver29 12 августа 2020, 08:25

      Этот чемпионат добром не закончится, при продолжении беспредела подсвистывающих судей, он закончится скандалом, уйдут не только Спартак ((((((((((((((((((((((((

      3
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > KPCCSPB 12 августа 2020, 11:02

      Ну один левый ,,,,но когда два за матч это нонсенс,,,

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > KPCCSPB 12 августа 2020, 11:06

      Да и Убивают не Москвичи,,,,а Газпром,,,,,Федун по определению не может убивать,,,,ВАР под кем?????Под Газпромом.....Главный спортивный канал страны кому принадлежит????тоже Газпрому,,,,,,так о чём тогда речь ?????кто убивает Краснодар и Ростов??????правильно Газпром,,,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek > slavutiq70 12 августа 2020, 11:54

      Спартак средняя команда, кому нужно её убивать? Окстись, Спартак себя сам уже давным-давно убил.

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter > KPCCSPB 12 августа 2020, 14:48

      Смотри во дворе у тебя зарезали мужика и все адекватные возмущаются, а один дебил говорит, что в соседнем дворе тоже зарезали. Это клиника!!!!Вы готовы оправдаться как только можно.

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha > Spartak Piter 12 августа 2020, 17:02

      У тебя какие-то извращенные сравнения. Давай так, вот у тебя в башке одна извилина, а у остальных как ты предполагаешь их вообще нет. И ты всем им кричишь - Дэбилыыыы! Только вот получается, что людей без извилин не бывает. В силу природы, а вот с одной скока угодно. Дык кто ты тогда?))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 12 августа 2020, 03:40

      Зенит с победой!!! Это игра была на классе,очень понравился Ротор, скила не хватило!!!Шансов у Волгогардсов не было..Мы с друзьями обсуждал есть ли у Ротора шласы сохранить место РПЛ,пришли к выводу....их нет..без обид..

      4
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > _Marqella_ 12 августа 2020, 08:12

      Вообще-то могут и набрать по ходу сезона, при этом возможен спад или финансовые проблемы у конкурентов, все может быть

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > _Marqella_ 12 августа 2020, 10:00

      По одной игре нельзя сделать объективный вывод о всём
      чемпионате и игре Ротора. В мае 2021 посмотрим кто и где
      будет. Зенит на "классе" забил первый гол с двух метров в
      пустые ворота, да и второй на отскоке от вратаря, а радости
      было, как-будто Реалу или Манчестер Сити забили. Бухать женщинам противопоказано!

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