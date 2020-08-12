⚽ РПЛ. Первый тур завершился гостевыми победами «Зенита» и «Локомотива» со счетом 2:0

Во вторник, 11 августа, были сыграны заключительные матчи первого тура РПЛ. «Ротор» принял «Зенит» (0:2), «Рубин» сыграл с «Локомотивом» (0:2).

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Ротор (Волгоград) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дзюба, 22; 0:2 – Дриусси, 79.

Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ал. Миранчук, 2: 0:2 – Баринов, 26.

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Н’Жи, 38; 0:2 – Игбун, 60.

Спартак (Москва) – Сочи – 2:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 7; 2:0 – Ларссон, 10; 2:1 – Полоз, 15 (с пенальти); 2:2 – Нобоа, 90+1 (с пенальти).

Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 0:0

Уфа – Краснодар – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Кабелья, 53; 0:2 – Кабелья, 63; 0:3 – Берг, 65.

Тамбов – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Мамаев, 21.

Химки – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кучаев, 18; 0:2 – Дзагоев, 45.

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Турнирная таблица РПЛ