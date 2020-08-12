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  • ⚽ РПЛ. Первый тур завершился гостевыми победами «Зенита» и «Локомотива» со счетом 2:0

⚽ РПЛ. Первый тур завершился гостевыми победами «Зенита» и «Локомотива» со счетом 2:0

12 августа 2020, 00:55
95

Во вторник, 11 августа, были сыграны заключительные матчи первого тура РПЛ. «Ротор» принял «Зенит» (0:2), «Рубин» сыграл с «Локомотивом» (0:2).

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Ротор (Волгоград) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дзюба, 22; 0:2 – Дриусси, 79.

Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ал. Миранчук, 2: 0:2 – Баринов, 26.

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Н’Жи, 38; 0:2 – Игбун, 60.

Спартак (Москва) – Сочи – 2:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 7; 2:0 – Ларссон, 10; 2:1 – Полоз, 15 (с пенальти); 2:2 – Нобоа, 90+1 (с пенальти).

Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 0:0

Уфа – Краснодар – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Кабелья, 53; 0:2 – Кабелья, 63; 0:3 – Берг, 65.

Тамбов – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Мамаев, 21.

Химки – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кучаев, 18; 0:2 – Дзагоев, 45.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Краснодар ЦСКА Ростов Динамо Спартак Уфа Урал Арсенал Сочи Тамбов Ахмат Ротор Химки Рубин
Комментарии (95)
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Nevsky_RU
1597012156
Пздц, позорный Срам играя дома в защиту еле отскочил от Сочи. Лакеры московские, на что Плаческо с Плакуном вообще рассчитывают с такой игрой?)) Даже Рубин Бердыева так не щемился дома)) Им судьи одолжение делают, избавляя от позора в ЛЕ
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ivany4
1597015222
Заголовок надо поправить: «Спартак» сыграл вничью с Казарцевым, Кашшаи уже в этом признался! И только голубые жители северной окраины этого не видят и читать не умеют!))
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isakkobelini
1597034634
Смотреть футбол с такими коментаторами который топят за один клуб просто невозможно, фуууу.....
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paracetamol
1597040014
Уфа без мешка урюка играла, поэтому и посыпался автобус!
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Серёга Краснодарский
1597127746
Приятно опять видеть Ротор в Элите. Удачи парням. Сегодня трудно будет бороться ни столько с питерцами сколько с егоровским "разбойником" со свистком.
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neveldomha
1597133405
Будет интересно посмотреть чисто русский проект, чуть чуть разбавленный игроками СНГ. А так, Зениту не впервой учить в футбол играть.
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BlackMurder
1597135137
я походу не туда зашел)))Мне очень приятно от посторонних людей слышать уважение к ротору!!!!!Вы помните нас?помните Волгоград?я клянусь , не ожидал!!!!
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Evgeniy32
1597137426
В последние время читать комментарии невозможно, поливаете грязью друг друга. Бомбардир во что ты привратился?
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paracetamol
1597184072
Зенит - чемпион! Трехкратный подряд.
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_Marqella_
1597192846
Зенит с победой!!! Это игра была на классе,очень понравился Ротор, скила не хватило!!!Шансов у Волгогардсов не было..Мы с друзьями обсуждал есть ли у Ротора шласы сохранить место РПЛ,пришли к выводу....их нет..без обид..
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