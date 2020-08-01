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ФНЛ. «Краснодар-2» крупно проиграл в Астрахани, «Оренбург» победил «Динамо» и другие результаты

1 августа 2020, 20:59
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Аутсайдер прошлого сезона РПЛ «Оренбург» в первом туре ФНЛ справился с «Динамо». Единственный гол забил Джоэл Фамейе.

«Краснодар-2» не справился с выходцем из ПФЛ. «Енисей» Александра Тарханова одержал волевую победу в Домодедово.

Первенство ФНЛ. 1-й тур

Иртыш (Омск) – Енисей (Красноярск) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Кротов, 20; 1:1 – Галимов, 33; 1:2 – Ломакин, 83.

Динамо (Брянск) – Оренбург – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Фамейе, 59.

Текстильщик (Иваново) – Велес (Москва) – 0:0

Удаления: Губочкин, 78 – нет.

Волгарь (Астрахань) – Краснодар-2 (Краснодар) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Локтионов, 45 (с пенальти); 2:0 – Погосов, 59; 3:0 – Сергеев, 86.

Нефтехимик (Нижнекамск) – Чайка (Песчанокопское) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Хубаев, 60; 1:1 – Хозин, 79.

Факел (Воронеж) – Акрон (Тольятти) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Акбашев, 78 (с пенальти).

Алания (Владикавказ) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 2:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Камилов, 8; 0:2 – Квеквескири, 15; 1:2 – Хабалов, 34 (с пенальти); 1:3 – Гаджимурадов, 45+1; 1:4 – Иванков, 54; 2:4 – Хадарцев, 64.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Иртыш Енисей Динамо Бр Оренбург Текстильщик Велес Волгарь Краснодар-2 Краснодар Нефтехимик Факел Акрон Алания СКА-Хабаровск
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1596313621
Оренбург забил из оффсайда. На повторе это чётко видно
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