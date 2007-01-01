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    ФНЛ. «Краснодар-2» крупно проиграл в Астрахани, «Оренбург» победил «Динамо» и другие результаты

    Аутсайдер прошлого сезона РПЛ «Оренбург» в первом туре ФНЛ справился с «Динамо». Единственный гол забил Джоэл Фамейе.

    «Краснодар-2» не справился с выходцем из ПФЛ. «Енисей» Александра Тарханова одержал волевую победу в Домодедово.

    Первенство ФНЛ. 1-й тур

    Иртыш (Омск) – Енисей (Красноярск) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Кротов, 20; 1:1 – Галимов, 33; 1:2 – Ломакин, 83.

    Динамо (Брянск) – Оренбург – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Фамейе, 59.

    Текстильщик (Иваново) – Велес (Москва) – 0:0

    Удаления: Губочкин, 78 – нет.

    Волгарь (Астрахань) – Краснодар-2 (Краснодар) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Локтионов, 45 (с пенальти); 2:0 – Погосов, 59; 3:0 – Сергеев, 86.

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Чайка (Песчанокопское) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Хубаев, 60; 1:1 – Хозин, 79.

    Факел (Воронеж) – Акрон (Тольятти) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Акбашев, 78 (с пенальти).

    Алания (Владикавказ) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 2:4 (1:3)

    Голы: 0:1 – Камилов, 8; 0:2 – Квеквескири, 15; 1:2 – Хабалов, 34 (с пенальти); 1:3 – Гаджимурадов, 45+1; 1:4 – Иванков, 54; 2:4 – Хадарцев, 64.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2062

      Ubuntu 8 минут назад

      Оренбург забил из оффсайда. На повторе это чётко видно

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