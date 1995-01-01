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    Игнашевич: «Слуцкий получил отличный опыт работы в «Витессе» и наверняка будет востребован»

    Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич высказался об увольнении Леонида Слуцкого из «Витесса».

    «Витесс» здорово начал сезон, долгое время шел в лидирующей группе чемпионата Нидерландов. Потом случилась серия из пяти поражений подряд и руководство клуба не стало ждать выхода из кризиса, решив встряхнуть футболистов увольнением Слуцкого.

    Это профессия тренера, никто от такого развития событий не застрахован. При этом Леонид Викторович получил отличный опыт работы в иностранном чемпионате и наверняка будет востребован. В России так точно», – сказал Игнашевич.

    • «Витесс» принял отставку Слуцкого 30 ноября.
    • 48-летний россиянин возглавлял команду из Арнема с лета 2018 года.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13114

      bset 1 час назад

      Главное, чтобы Слуцкий не был заинтересован в России. Пусть покоряет Европу, пока запал есть.

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