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  • Игнашевич – о выступлении клубов РПЛ в еврокубках: «В футболе всe очень тонко. Говорить о тотальном провале не стоит»

Игнашевич – о выступлении клубов РПЛ в еврокубках: «В футболе всe очень тонко. Говорить о тотальном провале не стоит»

16 декабря 2019, 08:35
5

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич оценил результаты российских клубов в еврокубковой кампании сезона-2019/20.

«Каждый результат стоит рассматривать по отдельности. Не забей «Лион» второй гол в ворота «Лейпцига» и «Зенит» вышел бы из группы со второго места. Оценки бы были совсем другие.

Или ЦСКА в прошлом сезоне дважды обыграл мадридский «Реал», но каким-то образом тоже занял последнее место в группе. Так что говорить о каком-то тотальном провале не стоит. В футболе всe очень тонко», – сказал Игнашевич.

  • «Зенит» и «Локомотив» вылетели из Лиги чемпионов, а «Краснодар» и ЦСКА – из Лиги Европы.
  • Впервые за 18 лет ни один из российских клубов не прибился в весеннюю часть еврокубков.

Игнашевич во время зимней паузы отправится на стажировку в «Марсель»

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Торпедо Игнашевич Сергей
Комментарии (5)
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Я - легенда
1576475439
Где тонко - там и рвётся! ;)
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Иван Петров 1986
1576481552
О тотальном провале говорить не стоит, а вот о полном провале стоит.
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Давид59
1576483163
Восток - дело тонкое!
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evgevg13
1576490094
да всё нормально: какой провал. выступили в "достоинством"
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Кузьмич на трибуне
1576660507
Далеко не все выступили провальной. В игре быков произошёл непредвиденных провал, выбыли из игры Газинский, Классон и Кабеля. А это основная линия подготовки атаки и контроль центра поля. Но нельзя не вспомнить и о неудачной трансферной сделки быков. Напрасные приобретения- Кайо, Намли и Фьюлсон, да и Вильена ничем не удивил (ему до Перейры, как до родины на карачках)Как результат провал с Олимпиакосом , затем крупное поражение от Базеля и обидное поражение от Хеттафе дома. Скорее можно сказать что это форс мажор, нежели плохая подготовка к сезону. Зенит до последнего имел шанс, но .... Последнее поражение не поддается никакому объяснению. Локо вроде не плохо начали и могли бы , могли, если бы постарались так как старались с Юве. А с Ювентусом старались , потому что многие хотели приглашения в Юве. На Атлетико не хватило не сил не умения. Спартак и ЦСКА вообще провалили евроосень и никаких слов их поддержку найти не могу. Общий итог неуд с малюсеньким плюсом. Но сложилось очень твердое впечатление , что не всем нашим клубам нужна борьба на два фронта. Достаточно попасть в зону ЛЧ, получить денег ... И потом плевать на весь футбол. При так вообще открыто это показал- а потом когда команда билась в Испании , он уже в Бразилии на солнышке грел свои замерзшие телеса. После такой выходки с игроком нужно прощаться прямо зимой. Лучше продать сейчас за копейки , чем потом уйдёт бесплатно.
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