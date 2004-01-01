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    Игнашевич – о выступлении клубов РПЛ в еврокубках: «В футболе всe очень тонко. Говорить о тотальном провале не стоит»

    Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич оценил результаты российских клубов в еврокубковой кампании сезона-2019/20.

    «Каждый результат стоит рассматривать по отдельности. Не забей «Лион» второй гол в ворота «Лейпцига» и «Зенит» вышел бы из группы со второго места. Оценки бы были совсем другие.

    Или ЦСКА в прошлом сезоне дважды обыграл мадридский «Реал», но каким-то образом тоже занял последнее место в группе. Так что говорить о каком-то тотальном провале не стоит. В футболе всe очень тонко», – сказал Игнашевич.

    • «Зенит» и «Локомотив» вылетели из Лиги чемпионов, а «Краснодар» и ЦСКА – из Лиги Европы.
    • Впервые за 18 лет ни один из российских клубов не прибился в весеннюю часть еврокубков.

    Игнашевич во время зимней паузы отправится на стажировку в «Марсель»

    Источник: «Известия»

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