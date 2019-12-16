Игнашевич – о выступлении клубов РПЛ в еврокубках: «В футболе всe очень тонко. Говорить о тотальном провале не стоит»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич оценил результаты российских клубов в еврокубковой кампании сезона-2019/20.

«Каждый результат стоит рассматривать по отдельности. Не забей «Лион» второй гол в ворота «Лейпцига» и «Зенит» вышел бы из группы со второго места. Оценки бы были совсем другие.

Или ЦСКА в прошлом сезоне дважды обыграл мадридский «Реал», но каким-то образом тоже занял последнее место в группе. Так что говорить о каком-то тотальном провале не стоит. В футболе всe очень тонко», – сказал Игнашевич.

«Зенит» и «Локомотив» вылетели из Лиги чемпионов, а «Краснодар» и ЦСКА – из Лиги Европы.

Впервые за 18 лет ни один из российских клубов не прибился в весеннюю часть еврокубков.

Игнашевич во время зимней паузы отправится на стажировку в «Марсель»