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  • Игнашевич во время зимней паузы отправится на стажировку в «Марсель»

Игнашевич во время зимней паузы отправится на стажировку в «Марсель»

16 декабря 2019, 06:55
3

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о предстоящей стажировке во французском клубе.

– Как развивается тренер Сергей Игнашевич?

– Практикуюсь ежедневно. Плюс стараюсь ездить на стажировки. Например, сейчас у меня отпуск из-за зимней паузы в ФНЛ и появилась возможность поехать в футбольный клуб «Марсель». Компанию мне составит мой помощник.

– Это ваша личная инициатива?

- Мы едем туда по приглашению Андре Виллаш-Боаша. Сейчас у него очень сильная команда. «Марсель» идет на втором месте в Лиге-1 и посмотреть на тренировочный процесс такого специалиста будет полезно.

  • 40-летний Игнашевич возглавил «Торпедо» в июне 2019 года.
  • Столичная команда по итогам 25 туров занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.
  • Виллаш-Боаш ранее работал в России – он с марта 2014-го по май 2016-го года тренировал «Зенит».

Источник: «Известия»
Россия. ФНЛ Торпедо Марсель Виллаш-Боаш Андре Игнашевич Сергей
Комментарии (3)
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InterMilLano1908
1576475583
Молодец Сергей, в отличие от аленичевых и прочих не будет, а совершенствуется, уверен будет топ тренером в скором будущем!
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bset
1576476336
Красавец, что сказать, постоянно совершенствуется. Ставлю на то, что Игнашевич - лучший российский тренер 20-х годов.
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Plyash
1576485264
Тренер это прежде всего педагог и психолог,а потом уже специалист по футболу. Мне интересно,где стажировался(учился) Симонян,Садырин,Бесков,Лобановский?Талант есть или его нет.У Серёжи Игнашевича,мне кажется,всё это есть.В сборной он команду цементировал.Пусть учится на здоровье,у него большое будущее.
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