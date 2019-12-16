Игнашевич во время зимней паузы отправится на стажировку в «Марсель»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о предстоящей стажировке во французском клубе.

– Как развивается тренер Сергей Игнашевич?

– Практикуюсь ежедневно. Плюс стараюсь ездить на стажировки. Например, сейчас у меня отпуск из-за зимней паузы в ФНЛ и появилась возможность поехать в футбольный клуб «Марсель». Компанию мне составит мой помощник.

– Это ваша личная инициатива?

- Мы едем туда по приглашению Андре Виллаш-Боаша. Сейчас у него очень сильная команда. «Марсель» идет на втором месте в Лиге-1 и посмотреть на тренировочный процесс такого специалиста будет полезно.