Игнашевич во время зимней паузы отправится на стажировку в «Марсель»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о предстоящей стажировке во французском клубе.
– Как развивается тренер Сергей Игнашевич?
– Практикуюсь ежедневно. Плюс стараюсь ездить на стажировки. Например, сейчас у меня отпуск из-за зимней паузы в ФНЛ и появилась возможность поехать в футбольный клуб «Марсель». Компанию мне составит мой помощник.
– Это ваша личная инициатива?
- Мы едем туда по приглашению Андре Виллаш-Боаша. Сейчас у него очень сильная команда. «Марсель» идет на втором месте в Лиге-1 и посмотреть на тренировочный процесс такого специалиста будет полезно.
- 40-летний Игнашевич возглавил «Торпедо» в июне 2019 года.
- Столичная команда по итогам 25 туров занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.
- Виллаш-Боаш ранее работал в России – он с марта 2014-го по май 2016-го года тренировал «Зенит».
Источник: «Известия»