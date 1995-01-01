Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    Игнашевич во время зимней паузы отправится на стажировку в «Марсель»

    Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о предстоящей стажировке во французском клубе.

    – Как развивается тренер Сергей Игнашевич?

    – Практикуюсь ежедневно. Плюс стараюсь ездить на стажировки. Например, сейчас у меня отпуск из-за зимней паузы в ФНЛ и появилась возможность поехать в футбольный клуб «Марсель». Компанию мне составит мой помощник.

    – Это ваша личная инициатива?

    - Мы едем туда по приглашению Андре Виллаш-Боаша. Сейчас у него очень сильная команда. «Марсель» идет на втором месте в Лиге-1 и посмотреть на тренировочный процесс такого специалиста будет полезно.

    • 40-летний Игнашевич возглавил «Торпедо» в июне 2019 года.
    • Столичная команда по итогам 25 туров занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.
    • Виллаш-Боаш ранее работал в России – он с марта 2014-го по май 2016-го года тренировал «Зенит».

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:55
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13106

      bset 1 час назад

      Красавец, что сказать, постоянно совершенствуется. Ставлю на то, что Игнашевич - лучший российский тренер 20-х годов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3146

      InterMilLano1908 1 час назад

      Молодец Сергей, в отличие от аленичевых и прочих не будет, а совершенствуется, уверен будет топ тренером в скором будущем!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74818
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru