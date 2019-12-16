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  • Игнашевич: «Стадионы с раздвигающейся крышей стали бы нашим спасением»

Игнашевич: «Стадионы с раздвигающейся крышей стали бы нашим спасением»

16 декабря 2019, 09:58
37

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о футбольных проблемах в России.

– Ваш бывший партнер по сборной Андрей Аршавин заявил, что после перехода на систему «осень-весна» результаты в еврокубках стали только хуже, а вторая лига вообще постепенно умирает (в 2005-м во втором дивизионе играли 80 команд, а сейчас – 62). Он предложил вернуться к предыдущему формату – «весна-осень». Согласны с ним?

– Я считаю, что переход на систему «осень-весна» восемь лет назад стимулировал рост инфраструктуры у нас в стране, поэтому плюсы у нее тоже есть. Другое дело, мы должны были строить всe новые стадионы с раздвигающейся крышей, как в Санкт-Петербурге. И в этом бы было наша спасение. Мы бы могли играть круглый год и не уходить на длительные паузы зимой. К сожалению, этот момент не учли.

Что касается второй лиги, то возможно дело не только в длительной паузе (около пяти месяцев команды не играют официальные матчи). В данном вопросе нужно разбираться очень глубоко.

  • 40-летний Игнашевич возглавляет «Торпедо» с июня 2019 года.
  • Столичная команда по итогам 25 туров занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.

Игнашевич во время зимней паузы отправится на стажировку в «Марсель»

Игнашевич – о выступлении клубов РПЛ в еврокубках: «В футболе всe очень тонко. Говорить о тотальном провале не стоит»

Источник: «Известия»
Россия. ФНЛ Торпедо Игнашевич Сергей
Комментарии (37)
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Иван Петров 1986
1576481398
А вот в норвегии не дураки - там зимой в футбол не играют.
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Дядя Серёжа
1576482196
Конечно-конечно, закончим программу снос ветхого жилья и сразу начнём строить крыши.
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Давид59
1576482349
То, что стадионы с крышей дорогие никто не спорит. Но если посчитать сколько было потрачено на Сочи и ЧМ2018, то задача потратиться на стадионы с крышей не кажется такой уж невыполнимой
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Plyash
1576483495
Крытый стадион,но в декабре,феврале идти на стадион в пальто,куртке,а то и в шубе я не хочу.То ли дело раньше в рубахе,майке на легке.В солнечную погоду одни тени на поле.Опять собезьянничали у Европы.Чиновники знают,сколько в России климатических зон?
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general.lizyukov
1576485148
Я чего-то не понял: раздвигающаяся крыша=отопление? Серёжа, учи сопромат.
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Серж 69
1576486837
Ну может,и сгодились бы такие стадионы,только бы панацеей точно не стали.Да и обойдётся всё это очень не хило,чиновники наши ручки хорошо очень там погреют, отрапортуют,как они радеют за здоровье нации,как они развивают спорт и прочее,скромно умолчав о том,как значительно пополнился их личный бюджет...
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Из Твери Леха
1576488384
Пока футбол в стране является отраслью по распилу бабла и прочим коррупционным схемам - никакого спортивного развития сборной и клубов не будет. Это просто не в их интересах, бабло стригут через футбол, да и ладно.
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evgevg13
1576521329
Он вообще головой думает или чем? Сколько клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ смогут себе позволить такую роскошь, как стадионы с раздвижными крышами???
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Hektor 84
1576592262
Что он несет???
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нейтральныйкакникто
1576818543
А может для начала крытые футбольные манежи тыщ на 5 зрителей
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