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    Игнашевич: «Стадионы с раздвигающейся крышей стали бы нашим спасением»

    Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о футбольных проблемах в России.

    – Ваш бывший партнер по сборной Андрей Аршавин заявил, что после перехода на систему «осень-весна» результаты в еврокубках стали только хуже, а вторая лига вообще постепенно умирает (в 2005-м во втором дивизионе играли 80 команд, а сейчас – 62). Он предложил вернуться к предыдущему формату – «весна-осень». Согласны с ним?

    – Я считаю, что переход на систему «осень-весна» восемь лет назад стимулировал рост инфраструктуры у нас в стране, поэтому плюсы у нее тоже есть. Другое дело, мы должны были строить всe новые стадионы с раздвигающейся крышей, как в Санкт-Петербурге. И в этом бы было наша спасение. Мы бы могли играть круглый год и не уходить на длительные паузы зимой. К сожалению, этот момент не учли.

    Что касается второй лиги, то возможно дело не только в длительной паузе (около пяти месяцев команды не играют официальные матчи). В данном вопросе нужно разбираться очень глубоко.

    • 40-летний Игнашевич возглавляет «Торпедо» с июня 2019 года.
    • Столичная команда по итогам 25 туров занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.

    Игнашевич во время зимней паузы отправится на стажировку в «Марсель»

    Игнашевич – о выступлении клубов РПЛ в еврокубках: «В футболе всe очень тонко. Говорить о тотальном провале не стоит»

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2264

      Alekxei Z. 7 минут назад

      Инфраструктуру подняли перед ЧМ , а не благодаря переходу на осень -весна.
      Интересно а кто должен строить стадионы с такой крышей, а главное содержать его кто будет ?
      У нас нет профессионального футбола. 14 бюджетных клуба. Есть врачи , учителя , пожарные , полиция и футболисты, все бюджетники...

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