Игнашевич: «Стадионы с раздвигающейся крышей стали бы нашим спасением»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о футбольных проблемах в России.

– Ваш бывший партнер по сборной Андрей Аршавин заявил, что после перехода на систему «осень-весна» результаты в еврокубках стали только хуже, а вторая лига вообще постепенно умирает (в 2005-м во втором дивизионе играли 80 команд, а сейчас – 62). Он предложил вернуться к предыдущему формату – «весна-осень». Согласны с ним?

– Я считаю, что переход на систему «осень-весна» восемь лет назад стимулировал рост инфраструктуры у нас в стране, поэтому плюсы у нее тоже есть. Другое дело, мы должны были строить всe новые стадионы с раздвигающейся крышей, как в Санкт-Петербурге. И в этом бы было наша спасение. Мы бы могли играть круглый год и не уходить на длительные паузы зимой. К сожалению, этот момент не учли.

Что касается второй лиги, то возможно дело не только в длительной паузе (около пяти месяцев команды не играют официальные матчи). В данном вопросе нужно разбираться очень глубоко.

40-летний Игнашевич возглавляет «Торпедо» с июня 2019 года.

Столичная команда по итогам 25 туров занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.

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