Серия А. «Милан» победил «Болонью» и поднялся на десятое место, «Торино» обыграл «Фиорентину»

Состоялись воскресные матчи 15-го тура Серии А.
«Милан» одержал выездную победу над «Болоньей» со счетом 3:2. В другом матче «Торино» обыграл «Фиорентину» – 2:1.
Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур
Голы: 0:1 – Пентек, 15 (с пенальти); 0:2 – Эрнандес, 32; 1:2 – Эрнандес, 40 (в свои ворота); 1:3 – Бонавентура, 46; 2:3 – Сансоне, 84 (с пенальти).
Голы: 0:1 – Пандев, 31; 0:2 – Кришито, 45 (с пенальти); 1:2 – Фалько, 60; 2:2 – Табанелли, 70.
Удаления: нет – Агудело, 69; Пандев, 77.
Сассуоло – Кальяри – 2:2 (2:0)
Голы: 1:0 – Берарди, 7; 2:0 – Джуричич, 36; 2:1 – Педро, 51; 2:2 – Рагацу, 90.
Нереализованный пенальти: Берарди, 66 – нет.
Гол: 0:1 – Балотелли, 54.
Нереализованный пенальти: Петанья, 74 – нет.
Торино – Фиорентина – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Дзадза, 22; 2:0 – Ансальди, 72; 2:1 – Касерес, 90.
Гол: 0:1 – Куцка, 21.
Нереализованный пенальти: Квальярелла, 77 – нет.