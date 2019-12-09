Серия А. «Милан» победил «Болонью» и поднялся на десятое место, «Торино» обыграл «Фиорентину»

Состоялись воскресные матчи 15-го тура Серии А.

«Милан» одержал выездную победу над «Болоньей» со счетом 3:2. В другом матче «Торино» обыграл «Фиорентину» – 2:1.

Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур

Болонья – Милан – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Пентек, 15 (с пенальти); 0:2 – Эрнандес, 32; 1:2 – Эрнандес, 40 (в свои ворота); 1:3 – Бонавентура, 46; 2:3 – Сансоне, 84 (с пенальти).

Лечче – Дженоа – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Пандев, 31; 0:2 – Кришито, 45 (с пенальти); 1:2 – Фалько, 60; 2:2 – Табанелли, 70.

Удаления: нет – Агудело, 69; Пандев, 77.

Сассуоло – Кальяри – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Берарди, 7; 2:0 – Джуричич, 36; 2:1 – Педро, 51; 2:2 – Рагацу, 90.

Нереализованный пенальти: Берарди, 66 – нет.

СПАЛ – Брешия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Балотелли, 54.

Нереализованный пенальти: Петанья, 74 – нет.

Торино – Фиорентина – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Дзадза, 22; 2:0 – Ансальди, 72; 2:1 – Касерес, 90.

Сампдория – Парма – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Куцка, 21.

Нереализованный пенальти: Квальярелла, 77 – нет.

Календарь Серии А

Таблица Серии А