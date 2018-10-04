Впервые за 13 лет четыре итальянских клуба выиграли в одном туре ЛЧ

По результатам второго тура группового этапа Лиги чемпионов все итальянские клубы одержали победы в своих матчах.

«Интер» обыграл ПСВ (2:1), «Наполи» выиграл у «Ливерпуля» (1:0), «Рома» разгромила «Викторию» (5:0), а «Ювентус» крупно обыграл «Янг Бойз» (3:0).

Благодаря этим результатам четыре итальянских клуба впервые за 13 лет выиграли в одном туре ЛЧ.

В предыдущий раз это случалось в ноябре 2005-го в пятом туре группового этапа турнира. Тогда «Милан» разгромил «Фенербахче» (4:0), «Интер» – «Артмедию» (3:0), «Ювентус» победил «Брюгге» (1:0), а «Удинезе» – «Панатинаикос» (2:1).