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    Какой вы футболист?

    Впервые за 13 лет четыре итальянских клуба выиграли в одном туре ЛЧ

    По результатам второго тура группового этапа Лиги чемпионов все итальянские клубы одержали победы в своих матчах.

    «Интер» обыграл ПСВ (2:1), «Наполи» выиграл у «Ливерпуля» (1:0), «Рома» разгромила «Викторию» (5:0), а «Ювентус» крупно обыграл «Янг Бойз» (3:0).

    Благодаря этим результатам четыре итальянских клуба впервые за 13 лет выиграли в одном туре ЛЧ.

    В предыдущий раз это случалось в ноябре 2005-го в пятом туре группового этапа турнира. Тогда «Милан» разгромил «Фенербахче» (4:0), «Интер» – «Артмедию» (3:0), «Ювентус» победил «Брюгге» (1:0), а «Удинезе»«Панатинаикос» (2:1).

    Источник: Opta

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    04.10.2018 09:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 13:05

      Подъем итальянского футбола. Правда сборная пока не блещет.

      3
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 4 октября 2018, 11:01

      И все это заслуга Криштиану...(шутка)

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 4 октября 2018, 10:21

      Да тут чуть ли не впервые четверов вообще играют на групповой стадии. Отрадно.

      2
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 4 октября 2018, 09:59

      Итальянский футбол возвращается и это круто!

      3
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 4 октября 2018, 09:55

      Ну все Итальянский клуб возьмет лч, скорее всего юве. Скриньте.

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