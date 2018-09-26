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    Жардим: «Основная и самая очевидная причина неудач «Монако» – отсутствие очков в копилке»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим назвал причины поражения команды в матче седьмого тура французского чемпионата от «Анжера».

    «Для нас это очень трудное начало чемпионата. На это есть разные причины: травмы, международные матчи, уровень подготовки игроков, качество газона.

    Но я здесь не для того, что чтобы объяснять причины. Основная и самая очевидная причина – отсутствие очков в копилке.

    Против «Атлетико» и «Нима» мы увидели способную биться команду. Но сегодня я разочарован. В основном из-за первого тайма. Команда не играла с должным отношением. Есть и другие проблемы.

    Болельщики недовольны. Это нормально. Мы должны играть лучше и отреагировать в матче против «Сент-Этьена», – заявил тренер.

    Матч седьмого тура французской Лиги 1 «Монако» – «Анжер» завершился со счетом 0:1.

    Головин рассердил Фалькао и чуть не заработал пенальти

    Источник: ФК «Монако»

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    26.09.2018 06:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +722

      Urry 26 сентября 2018, 12:32

      скорее отсутствие очков следствие, а не причина

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 11:43

      Когда команда не показывает хорошей игры - очков в копилке не появится.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 сентября 2018, 10:02

      Что-то он цель и средства путает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 сентября 2018, 09:09

      Отсутствие очков в копилке из-за того, что вы их туда не кладёте. С такой игрой команды очков не добудешь, а только недовольство болельщиков и оргвыводы хозяев клуба.

      3
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 26 сентября 2018, 08:52

      Откуда быть довольным с таким количеством очков то...

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 26 сентября 2018, 08:22

      "Болельщики недовольны. Это нормально."
      Тренер наблюдательный однако!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 26 сентября 2018, 08:01

      С такой игрой Монако не только Анже проиграет, но и Анжи.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +54689

      MaxRnD 26 сентября 2018, 07:45

      Вчера смотрел их игру - дно.
      Головину сочувствую, встрял Шурик !

      4
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    • ...
      Рейтинг: +8

      footbalist1985 26 сентября 2018, 07:23

      )))

      0
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      Рейтинг: +392

      A-Den 26 сентября 2018, 06:21

      Как в голливудских фильмах будет - через тернии к звездам. Плюс проблемы в чемпионате сплотят клуб и способствуют адаптации Головина

      1
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