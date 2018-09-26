Жардим: «Основная и самая очевидная причина неудач «Монако» – отсутствие очков в копилке»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим назвал причины поражения команды в матче седьмого тура французского чемпионата от «Анжера».

«Для нас это очень трудное начало чемпионата. На это есть разные причины: травмы, международные матчи, уровень подготовки игроков, качество газона.

Но я здесь не для того, что чтобы объяснять причины. Основная и самая очевидная причина – отсутствие очков в копилке.

Против «Атлетико» и «Нима» мы увидели способную биться команду. Но сегодня я разочарован. В основном из-за первого тайма. Команда не играла с должным отношением. Есть и другие проблемы.

Болельщики недовольны. Это нормально. Мы должны играть лучше и отреагировать в матче против «Сент-Этьена», – заявил тренер.

Матч седьмого тура французской Лиги 1 «Монако» – «Анжер» завершился со счетом 0:1.

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