Жардим: «Основная и самая очевидная причина неудач «Монако» – отсутствие очков в копилке»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим назвал причины поражения команды в матче седьмого тура французского чемпионата от «Анжера».
«Для нас это очень трудное начало чемпионата. На это есть разные причины: травмы, международные матчи, уровень подготовки игроков, качество газона.
Но я здесь не для того, что чтобы объяснять причины. Основная и самая очевидная причина – отсутствие очков в копилке.
Против «Атлетико» и «Нима» мы увидели способную биться команду. Но сегодня я разочарован. В основном из-за первого тайма. Команда не играла с должным отношением. Есть и другие проблемы.
Болельщики недовольны. Это нормально. Мы должны играть лучше и отреагировать в матче против «Сент-Этьена», – заявил тренер.
Матч седьмого тура французской Лиги 1 «Монако» – «Анжер» завершился со счетом 0:1.
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