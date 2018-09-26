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  • Жардим: «Основная и самая очевидная причина неудач «Монако» – отсутствие очков в копилке»

Жардим: «Основная и самая очевидная причина неудач «Монако» – отсутствие очков в копилке»

26 сентября 2018, 06:07
11

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим назвал причины поражения команды в матче седьмого тура французского чемпионата от «Анжера».

«Для нас это очень трудное начало чемпионата. На это есть разные причины: травмы, международные матчи, уровень подготовки игроков, качество газона.

Но я здесь не для того, что чтобы объяснять причины. Основная и самая очевидная причина – отсутствие очков в копилке.

Против «Атлетико» и «Нима» мы увидели способную биться команду. Но сегодня я разочарован. В основном из-за первого тайма. Команда не играла с должным отношением. Есть и другие проблемы.

Болельщики недовольны. Это нормально. Мы должны играть лучше и отреагировать в матче против «Сент-Этьена», – заявил тренер.

Матч седьмого тура французской Лиги 1 «Монако» – «Анжер» завершился со счетом 0:1.

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Источник: ФК «Монако»
Франция. Лига 1 Монако Жардим Леонарду
Комментарии (11)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1537931543
Что-то он путает. Отсутствие очков это следствие,а не причина.
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A-Den
1537932091
Как в голливудских фильмах будет - через тернии к звездам. Плюс проблемы в чемпионате сплотят клуб и способствуют адаптации Головина
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MaxRnD
1537937100
Вчера смотрел их игру - дно. Головину сочувствую, встрял Шурик !
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bset
1537938079
С такой игрой Монако не только Анже проиграет, но и Анжи.
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kella
1537939347
"Болельщики недовольны. Это нормально." Тренер наблюдательный однако!
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Всем привет, я тут время
1537941163
Откуда быть довольным с таким количеством очков то...
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Рубик Докоян
1537942163
Отсутствие очков в копилке из-за того, что вы их туда не кладёте. С такой игрой команды очков не добудешь, а только недовольство болельщиков и оргвыводы хозяев клуба.
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ItalianFootball
1537945364
Что-то он цель и средства путает.
Ответить
zigbert
1537951410
Когда команда не показывает хорошей игры - очков в копилке не появится.
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Urry
1537954374
скорее отсутствие очков следствие, а не причина
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