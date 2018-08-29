Лига чемпионов. «Бенфика», ПСВ и «Црвена Звезда» вышли в групповой этап

По итогам ответных матчей 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика», ПСВ и «Црвена Звезда» прошли в групповой этап.

Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответные матчи

ПАОК (Греция) – Бенфика (Португалия) – 1:4 (1:3)

Голы: 1:0 – Прийович, 13; 1:1 – Жардел, 20; 1:2 – Сальвио, 26 (с пенальти); 1:3 – Пицци, 39; 1:4 – Сальвио, 50 (с пенальти).

Удаление: Матос, 76 – нет.

Первый матч – 1:1

ПСВ (Голландия) – БАТЭ (Белоруссия) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бергвейн, 14; 2:0 – Де Йонг, 36; 3:0 – Лосано, 62.

Первый матч – 3:2

Зальцбург (Австрия) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Даббур, 45; 2:0 – Даббур, 48; 2:1 – Бен, 65; 2:2 – Бен, 66.

Первый матч – 0:0

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