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  • Лига чемпионов. «Бенфика», ПСВ и «Црвена Звезда» вышли в групповой этап

Лига чемпионов. «Бенфика», ПСВ и «Црвена Звезда» вышли в групповой этап

29 августа 2018, 23:51
14

По итогам ответных матчей 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика», ПСВ и «Црвена Звезда» прошли в групповой этап.

Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответные матчи

ПАОК (Греция) – Бенфика (Португалия) – 1:4 (1:3)

Голы: 1:0 – Прийович, 13; 1:1 – Жардел, 20; 1:2 – Сальвио, 26 (с пенальти); 1:3 – Пицци, 39; 1:4 – Сальвио, 50 (с пенальти).

Удаление: Матос, 76 – нет.

Первый матч – 1:1

ПСВ (Голландия) – БАТЭ (Белоруссия) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бергвейн, 14; 2:0 – Де Йонг, 36; 3:0 – Лосано, 62.

Первый матч – 3:2

Зальцбург (Австрия) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Даббур, 45; 2:0 – Даббур, 48; 2:1 – Бен, 65; 2:2 – Бен, 66.

Первый матч – 0:0

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ПАОК Бенфика БАТЭ ПСВ Зальцбург Црвена Звезда
Комментарии (14)
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Павелий
1535576302
Хоть и плохо, когда Португалия набирает очки, но жду заголовки греческих газет: "Бенфика унизила ПАОК", "Бенфика сломала характер ПАОКа", "Пасхалакис - обосракис".
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Aaisberg
1535576420
Бенфика классоом выше ПАОКа. Игра доказала.
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BoltCX
1535576456
Сербы неожиданно. Скоро пойдёт глумление над Спартаком.
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Axe111
1535577306
Как же никчемно свинное рыльце
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Yev
1535582108
Спасибо португальцам, поставили на место этот паок, а то ребята после Спартака потерялись и им башню от успеха снесло. Теперь следующая задача попасть Спартаку на так называемых греков и вернуть должок. Всем нашим в Европе успеха и удачи!!! Уфа, я верю в вас!!!
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BRO_football
1535582648
Матч ТВ наперёд купил трансляцию матча 4 раунда Лиги чемпионов ПАОК-Бенфика. Наверняка ожидали, вместо греков Спартак увидеть.
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portero
1535593025
паок в группу к спартаку. посмотрим какие выводы и как играть будут
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OfaZavr
1535610157
ну что владелец ПАОКа получил? кого теперь унизили и вышибли из ЛЧ? поздравляю Бенфику, молодцы!
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Полная Канистра
1535617685
НУ ЧТО ДОВЫЁЖИВАЛСЯ САВИДИ НУ КАК ВАС ТАМ ДОМА УНИЗИЛИ И ПИНКА ПОД ЗАД ДАЛИ скромнее надо быть и за языком следить БРАВО БЕНФИКА !!!!!!!
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zigbert
1535701613
Пожалуй лишь в паре Зальцбург - Црвена Зведа ,была упорнейшая борьба.
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