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Зальцбург - Црвена Звезда

29.08.2018, Среда, 22:00 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Лига чемпионов, 4 раунд , ответный матч Зальцбург - Црвена Звезда
Первый матч: 0 - 0
Лига чемпионов (2018/2019)
4 раунд
первый матч		 21 августа, вторник 22:00 Црвена Звезда 0:0 Зальцбург
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