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  • Галимов рассудит «Спартак» и «Оренбург», Вилков назначен на матч «Уфы» и «Локомотива»

Галимов рассудит «Спартак» и «Оренбург», Вилков назначен на матч «Уфы» и «Локомотива»

24 июля 2018, 19:37
4

РФС опубликовал назначения судей на первый тур РФПЛ. Встречу в Москве между «Спартаком» и «Оренбургом» будет обслуживать Роман Галимов из Улан-Удэ.

28 июля (суббота)

«Урал» — «Анжи»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачeв (Ростов-на-Дону); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

«Спартак» — «Оренбург»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Ростов» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Арам Петросян (Бронницы), Константин Шаламберидзе (Москва), резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

29 июля (воскресенье)

«Енисей» — «Зенит»: судья — Владимир Москалeв (Воронеж); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

«Арсенал» — «Динамо»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

«Рубин» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Николай Ерeмин (Москва), резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

30 июля (понедельник)

«Уфа» — «Локомотив»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Владимир Миневич (Смоленск), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

31 июля (вторник)

«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Урал Анжи Спартак Оренбург Ростов Ахмат Енисей Зенит Арсенал Динамо Рубин Краснодар Уфа Локомотив Крылья Советов ЦСКА
Комментарии (4)
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baden69
1532451030
Хотелось бы в новом сезоне поменьше результативных ошибок судей и более мирного сосуществования фанатов, поменьше сра4а в комментах и побольше поддержки своим клубам. Удачи всем! Пусть победит сильнейший на поле, а не за кулисами! А нам всем хорошего футбола!
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Гуус
1532452078
Мой прогноз на 1 тур: Урал 3-0 анжи Спартак 0-0 оренбург ростов 1-1 ахмат енисей 1-2 зенит арсенал 0-2 локо рубин 2-1 краснодар кс 1-1 цска
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