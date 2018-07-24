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    Галимов рассудит «Спартак» и «Оренбург», Вилков назначен на матч «Уфы» и «Локомотива»

    РФС опубликовал назначения судей на первый тур РФПЛ. Встречу в Москве между «Спартаком» и «Оренбургом» будет обслуживать Роман Галимов из Улан-Удэ.

    28 июля (суббота)

    «Урал» — «Анжи»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачeв (Ростов-на-Дону); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

    «Спартак» — «Оренбург»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

    «Ростов» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Арам Петросян (Бронницы), Константин Шаламберидзе (Москва), резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

    29 июля (воскресенье)

    «Енисей» — «Зенит»: судья — Владимир Москалeв (Воронеж); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

    «Арсенал» — «Динамо»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

    «Рубин» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Николай Ерeмин (Москва), резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

    30 июля (понедельник)

    «Уфа» — «Локомотив»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Владимир Миневич (Смоленск), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    31 июля (вторник)

    «Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

    Источник: РФС

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    24.07.2018 19:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +380

      Гуус 24 июля 2018, 20:07

      Мой прогноз на 1 тур:
      Урал 3-0 анжи
      Спартак 0-0 оренбург
      ростов 1-1 ахмат
      енисей 1-2 зенит
      арсенал 0-2 локо
      рубин 2-1 краснодар
      кс 1-1 цска

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      Рейтинг: +1445

      GreyDM > Гуус 25 июля 2018, 14:12

      арсенал 0-2 локо -это косяк. арсенал-динамо, уфа-локо

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      Рейтинг: +380

      Гуус > GreyDM 25 июля 2018, 21:29

      х*й на лко, х*й на динамо! Я ложил если честно. тем более на уфу с арсеналом!

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      Рейтинг: +2390

      baden69 24 июля 2018, 19:50

      Хотелось бы в новом сезоне поменьше результативных ошибок судей и более мирного сосуществования фанатов, поменьше сра4а в комментах и побольше поддержки своим клубам. Удачи всем! Пусть победит сильнейший на поле, а не за кулисами! А нам всем хорошего футбола!

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