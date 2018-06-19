Бубнов: «Думаю, у Египта не выиграем. Сборная России встанет сзади и будет отбиваться на контратаках»

Футбольный эксперт Александр Бубнов не верит в победу сборной России над Египтом в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018. По его мнению, россияне сыграют от обороны на контратаках.

«Мы выходим на похороны в 1/8 финала – на Португалию с Испанией. Это первый вариант. А второй – не выходим из группы вообще.

Думаю, в матче с Египтом сборная не выиграет. Египет будет на победу играть, потому что они могут вылететь. Как сборной компенсировать недостаток скорости? Футболисты сзади встанут и будут отбиваться на контратаках. И будут использовать стандарты, потому что они не зависят от структуры игры», – сказал Бубнов.

Встреча Россия – Египет пройдет сегодня, 19 июня, на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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