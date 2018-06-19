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  • Бубнов: «Думаю, у Египта не выиграем. Сборная России встанет сзади и будет отбиваться на контратаках»

Бубнов: «Думаю, у Египта не выиграем. Сборная России встанет сзади и будет отбиваться на контратаках»

19 июня 2018, 13:27
26

Футбольный эксперт Александр Бубнов не верит в победу сборной России над Египтом в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018. По его мнению, россияне сыграют от обороны на контратаках.

«Мы выходим на похороны в 1/8 финала – на Португалию с Испанией. Это первый вариант. А второй – не выходим из группы вообще.

Думаю, в матче с Египтом сборная не выиграет. Египет будет на победу играть, потому что они могут вылететь. Как сборной компенсировать недостаток скорости? Футболисты сзади встанут и будут отбиваться на контратаках. И будут использовать стандарты, потому что они не зависят от структуры игры», – сказал Бубнов.

Встреча Россия – Египет пройдет сегодня, 19 июня, на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Салах – человечище. Он объединил целую страну

Источник: Спорт FM
Чемпионат мира Россия Египет Бубнов Александр
Комментарии (26)
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Viper for CSKA
1529404289
Неясно, насколько Египет готов играть первым номером, умеют ли они это делать достаточно качественно. Матч с Уругваем не дал на этот вопрос однозначного ответа. А нашим наоборот удобнее играть на контратаках, мы и СА так играли. Главное- прессинг повыше и слаженнее. Тяжело будет очень скорее всего, проблем много. Но если Египет бояться, то зачем вообще играть на ЧМ?
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vladimir-7
1529404832
Мало того, что сборная России не выиграет, она вообще проиграет Египту.
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bset
1529406166
Если сыграем в обороне, как с Саудовской Аравией, нам влетит не меньше трех.
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АЛЕКС 58
1529406927
Прав Бубен.Сегодня нам вставят по самые помидоры.
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O-Z
1529406939
Согласен с Бубуном.
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subbotaspartak
1529407513
Почитал я тут - никакого позитива, Проиграем - и нет другой альтернативы. Неужели сейчас нельзя просто "болеть"? А выиграют - всех пессемистов поиметь.
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insider_retro
1529407679
Мрачно всё предсказано и в нижних комментах подтверждено... Тем более, понятие "контратака" - это как, применительно к нашим?...(( И тем не менее, надеюсь, что по началу наши, как бойцовские петушки ломанутся вперёд в надежде на быстрый гол, может и забьют, а дальше, как карты лягут...
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Mazai-NN
1529408705
А когда этот "эксперт" что то положительное говорил...
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Правдоруб100
1529408897
Сборная - отстой, начиная с тупого Черчесова и заканчивая отсутствием какого-либо рисунка игры игры! Договорняк президента с Принцем СА не в счёт, надо было сделать открытие положительным фееричным и саудиты не отказались (политика всё-таки). И потому показали не игру, а видимость... Всё остальное будет проиграно и выхода из группы ждать не стоит. Хотя 100 процентного ничего не бывает и если волей случая выйдем, то получим те же 5:0, только наоборот от Испании или Португалии, это уже не важно!!!
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Zenmaster
1529410482
С каких это пор Е..пипет стал таким грозным ??? Как можно так себя не уважать ??? А кто кто сказал что Бубен эксперт ? -- он сам себя им провозгласил !!! Как человек следящий за футболом с 1981г. -- могу сказать -- что по нынешним временам как игрока , иначе чем БРЕВНО или ДЕРЕВЯШКА его не называли , если только ещё хуже !!! Поэтому слушать это посмешище -- себя не уважать !!! Наша Сборная будет биться и выиграет сегодня -- верю в это !!!
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