Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «Думаю, у Египта не выиграем. Сборная России встанет сзади и будет отбиваться на контратаках»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов не верит в победу сборной России над Египтом в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018. По его мнению, россияне сыграют от обороны на контратаках.

    «Мы выходим на похороны в 1/8 финала – на Португалию с Испанией. Это первый вариант. А второй – не выходим из группы вообще.

    Думаю, в матче с Египтом сборная не выиграет. Египет будет на победу играть, потому что они могут вылететь. Как сборной компенсировать недостаток скорости? Футболисты сзади встанут и будут отбиваться на контратаках. И будут использовать стандарты, потому что они не зависят от структуры игры», – сказал Бубнов.

    Встреча Россия – Египет пройдет сегодня, 19 июня, на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Салах – человечище. Он объединил целую страну

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.06.2018 13:27
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 11:24

      Прогноз эксперта не подтвердился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      romrussia 19 июня 2018, 22:21

      мда, прогноз пальцем в небо оказался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 19:10

      не очень радужный прогноз, но только игра расставит все по местам, надеюсь наши не потеряют запала первого матча и с Египтом получиться не хуже.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 19 июня 2018, 18:47

      Вот чё опять набубнил, лишенец?!.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 19 июня 2018, 16:28

      Бубубнов струхел))
      Выигрывать нам надо, не та страна Египет, чтобы мы в обороне сидели..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 19 июня 2018, 15:20

      Играть надо в свой футбол! А не копировать чужой )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 июня 2018, 15:14

      С каких это пор Е..пипет стал таким грозным ??? Как можно так себя не уважать ??? А кто кто сказал что Бубен эксперт ? -- он сам себя им провозгласил !!! Как человек следящий за футболом с 1981г. -- могу сказать -- что по нынешним временам как игрока , иначе чем БРЕВНО или ДЕРЕВЯШКА его не называли , если только ещё хуже !!! Поэтому слушать это посмешище -- себя не уважать !!! Наша Сборная будет биться и выиграет сегодня -- верю в это !!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович > Zenmaster 19 июня 2018, 15:44

      Мне кажется Саша Бубен это такой праобраз нынешнего Дзюбиньо. Тольк Тема бабосики приличные зарабатывает а Бубен на подачках живет, вот и злится на всех.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 19 июня 2018, 14:48

      Сборная - отстой, начиная с тупого Черчесова и заканчивая отсутствием какого-либо рисунка игры игры! Договорняк президента с Принцем СА не в счёт, надо было сделать открытие положительным фееричным и саудиты не отказались (политика всё-таки). И потому показали не игру, а видимость... Всё остальное будет проиграно и выхода из группы ждать не стоит. Хотя 100 процентного ничего не бывает и если волей случая выйдем, то получим те же 5:0, только наоборот от Испании или Португалии, это уже не важно!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 19 июня 2018, 14:46

      один негатив,но по существу спору нет, но надеюсь парни выйдут и будут биться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 19 июня 2018, 14:45

      А когда этот "эксперт" что то положительное говорил...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11