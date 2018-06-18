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  • Состав Франции – самый дорогой на ЧМ-2018 и стоит 1,1 миллиарда. Сборная России на 36 миллионов дешевле Египта

Состав Франции – самый дорогой на ЧМ-2018 и стоит 1,1 миллиарда. Сборная России на 36 миллионов дешевле Египта

18 июня 2018, 18:59
13

Портал Howmuch.net составил рейтинг сборных-участниц чемпионата мира-2018 в соответствии со стоимостью состава.

Возглавила список Франция, общая стоимость футболистов которой составляет 1,102 миллиарда долларов. На втором месте расположилась Испания (1,055 миллиарда), на третьем – Бразилия (1,001 миллиарда).

Действующий чемпион мира Германия – четвертая (901,3 миллиона).

Полностью топ-10 самых дорогих сборных ЧМ-2018 выглядит так:

1. Франция – 1,102 миллиарда

2. Испания – 1,055 миллиарда

3. Бразилия – 1,001 миллиарда

4. Германия – 901,3 миллиона

5. Англия – 892,1 миллиона

6. Бельгия – 769,6 миллиона

7. Аргентина – 707,3 миллиона

8. Португалия – 474,1 миллиона

9. Уругвай – 380,2 миллиона

10. Хорватия – 367,5 миллиона.

Суммарная стоимость игроков сборной России – 165 миллионов долларов. Это меньше, чем у ее основных соперников по группе А на чемпионате мира – Уругвая (380 миллионов) и Египта (201 миллион).

При составлении рейтинга использовались данные сайта Transfermarkt.de.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Франция Испания Бразилия Германия Англия Бельгия Аргентина Португалия Уругвай Хорватия Россия Египет Уругвай
Комментарии (13)
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prezent2017
1529337855
Мы в Европе на последнем месте, да и в Африке не на первом. Вот дожили, мля!
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shinnik
1529339477
Без DELETE на Головина..
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VOLK83
1529339968
Ну вот пиписьками начали мериться... Еще бы Рональду с Дзюбой сравнили, смех да и только.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1529340442
интересно каким образом и кто подсчитал стоимость наших, васся, если их ни кто ни куда не покупает? их даже на прилавках нет, а ценники кому то известны...это же клоунада!!!...вот бы нам всех мексиканцев скупить, а всех наших в фнл отправить, тогда бы и лигу чемпионов взяли
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Lester84
1529340610
Отечественная двересина нынче не в цене. Кризис!)
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prezent2017
1529344946
Вообще дешевки. Но и миллионеры в то же время. Личные. Хотя цена им - копейка!
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Вомбат
1529353702
Стоимость состава, в отличие от зарплат игроков, - конечно, довольно важный показатель. Тем не менее французы наверняка не смогут претендовать на золото, а наши, надеюсь, опередят Египет.
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Вомбат
1529353795
И еще - Иран не знал, наверное, что он втрое дешевле Марокко, когда дернул эту команду.
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Вомбат
1529353844
А Мексика в шесть раз дешевле Германии.
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spam2009
1529374043
точнее не Египта, а Салаха
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