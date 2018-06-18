Состав Франции – самый дорогой на ЧМ-2018 и стоит 1,1 миллиарда. Сборная России на 36 миллионов дешевле Египта

Портал Howmuch.net составил рейтинг сборных-участниц чемпионата мира-2018 в соответствии со стоимостью состава.

Возглавила список Франция, общая стоимость футболистов которой составляет 1,102 миллиарда долларов. На втором месте расположилась Испания (1,055 миллиарда), на третьем – Бразилия (1,001 миллиарда).

Действующий чемпион мира Германия – четвертая (901,3 миллиона).

Полностью топ-10 самых дорогих сборных ЧМ-2018 выглядит так:

1. Франция – 1,102 миллиарда

2. Испания – 1,055 миллиарда

3. Бразилия – 1,001 миллиарда

4. Германия – 901,3 миллиона

5. Англия – 892,1 миллиона

6. Бельгия – 769,6 миллиона

7. Аргентина – 707,3 миллиона

8. Португалия – 474,1 миллиона

9. Уругвай – 380,2 миллиона

10. Хорватия – 367,5 миллиона.

Суммарная стоимость игроков сборной России – 165 миллионов долларов. Это меньше, чем у ее основных соперников по группе А на чемпионате мира – Уругвая (380 миллионов) и Египта (201 миллион).

При составлении рейтинга использовались данные сайта Transfermarkt.de.