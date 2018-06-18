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    Состав Франции – самый дорогой на ЧМ-2018 и стоит 1,1 миллиарда. Сборная России на 36 миллионов дешевле Египта

    Портал Howmuch.net составил рейтинг сборных-участниц чемпионата мира-2018 в соответствии со стоимостью состава.

    Возглавила список Франция, общая стоимость футболистов которой составляет 1,102 миллиарда долларов. На втором месте расположилась Испания (1,055 миллиарда), на третьем – Бразилия (1,001 миллиарда).

    Действующий чемпион мира Германия – четвертая (901,3 миллиона).

    Полностью топ-10 самых дорогих сборных ЧМ-2018 выглядит так:

    1. Франция – 1,102 миллиарда

    2. Испания – 1,055 миллиарда

    3. Бразилия – 1,001 миллиарда

    4. Германия – 901,3 миллиона

    5. Англия – 892,1 миллиона

    6. Бельгия – 769,6 миллиона

    7. Аргентина – 707,3 миллиона

    8. Португалия – 474,1 миллиона

    9. Уругвай – 380,2 миллиона

    10. Хорватия – 367,5 миллиона.

    Суммарная стоимость игроков сборной России – 165 миллионов долларов. Это меньше, чем у ее основных соперников по группе А на чемпионате мира – Уругвая (380 миллионов) и Египта (201 миллион).

    При составлении рейтинга использовались данные сайта Transfermarkt.de.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2018 18:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 19 июня 2018, 05:07

      точнее не Египта, а Салаха

      0
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      ...
      Рейтинг: +179

      1297 > spam2009 19 июня 2018, 19:18

      Эльнини ещё десятку.. Ну и так, по мелочи Хегази пятёрку... В евро.

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 18 июня 2018, 23:30

      А Мексика в шесть раз дешевле Германии.

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 18 июня 2018, 23:29

      И еще - Иран не знал, наверное, что он втрое дешевле Марокко, когда дернул эту команду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат 18 июня 2018, 23:28

      Стоимость состава, в отличие от зарплат игроков, - конечно, довольно важный показатель. Тем не менее французы наверняка не смогут претендовать на золото, а наши, надеюсь, опередят Египет.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 июня 2018, 21:02

      Вообще дешевки. Но и миллионеры в то же время. Личные. Хотя цена им - копейка!

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 18 июня 2018, 19:50

      Отечественная двересина нынче не в цене. Кризис!)

      4
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 18 июня 2018, 19:47

      интересно каким образом и кто подсчитал стоимость наших, васся, если их ни кто ни куда не покупает? их даже на прилавках нет, а ценники кому то известны...это же клоунада!!!...вот бы нам всех мексиканцев скупить, а всех наших в фнл отправить, тогда бы и лигу чемпионов взяли

      1
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 18 июня 2018, 19:39

      Ну вот пиписьками начали мериться... Еще бы Рональду с Дзюбой сравнили, смех да и только.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 июня 2018, 19:31

      Без DELETE на Головина..

      0
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 18 июня 2018, 19:24

      в Кореї Сон Хин Мін сам коштує десь 70млн

      0
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