Луческу: «Я – фанат сборной России. Верю, что они дойдут до полуфинала»

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу после товарищеского матча против России (1:1) оценил шансы россиян на ЧМ-2018.

«Не в сфере моей ответственности говорить за российскую сборную. Для нас важно играть с командами, которые хорошо мотивированы. Для меня это важные тестовые игры. Мы не позволили сборной России играть в свою игру, но во втором тайме мы пропустили.

У меня есть друзья среди игроков сборной России – это Смольников и Жирков. Я – фанат сборной России. Верю, что они дойдут до полуфинала. Если первые два матча на чемпионате мира они выиграют, то все получится», – передает слова Луческу корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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