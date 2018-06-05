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    Луческу: «Я – фанат сборной России. Верю, что они дойдут до полуфинала»

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу после товарищеского матча против России (1:1) оценил шансы россиян на ЧМ-2018.

    «Не в сфере моей ответственности говорить за российскую сборную. Для нас важно играть с командами, которые хорошо мотивированы. Для меня это важные тестовые игры. Мы не позволили сборной России играть в свою игру, но во втором тайме мы пропустили.

    У меня есть друзья среди игроков сборной России – это Смольников и Жирков. Я – фанат сборной России. Верю, что они дойдут до полуфинала. Если первые два матча на чемпионате мира они выиграют, то все получится», – передает слова Луческу корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2018 21:24
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 6 июня 2018, 12:26

      Я думаю что даже Черчесов не верит в нашу сборную.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 11:13

      да ладно, чего уж мелочиться, до финала дойдем))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 23:23

      Вот только таких фанатов нам не хватало.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 5 июня 2018, 22:54

      это цыганский,тонкий юмор,его славянам не понять...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 5 июня 2018, 21:49

      Последний человек на планете, который в это верит! Или просто вежливый.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 июня 2018, 21:48

      Цыган угорает !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      sergey610 5 июня 2018, 21:47

      Очень тонкий юмор.

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      Рейтинг: +2077

      upiter622 5 июня 2018, 21:47

      Маразматик!

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      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 5 июня 2018, 21:39

      К сожалению,не в этот раз!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 июня 2018, 21:35

      Прикалывается цыган над хромой лошадью.

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