Тренер Австрии: «Не позволили России сыграть так, как она хотела, поэтому мы победили»

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода рассказал о том, за счет чего его команда смогла обыграть сборную России в товарищеском матче.

«Очень доволен действиями моей команды. Не только из-за победы, но из-за качества игры, при этом у нас было очень мало времени на подготовку. Все 90 минут команда показывала характер, горжусь своими парнями. Это очень важная победа. У нас было еще два-три убойных момента, которые мы должны были реализовывать, у России – лишь один.

Я бы хотел отметить, что мы играли в комбинационный футбол. Не могу оценивать игру соперников, я обращаю внимание на свою команду. Против России мы сыграли хорошо, очень компактно действовали в обороне.

Я просматривал несколько игр россиян – с Испанией, с Францией. Знал, что у сборной России есть сильные стороны, в частности, быстрый переход из обороны в атаку. Но сегодня мы просто не позволили ей сыграть так, как она хотела, поэтому мы победили», – сказал Фода.

Товарищеский матч Австрия – Россия завершился со счетом 1:0.

Главные выводы по матчу Австрия – Россия