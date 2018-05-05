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Бундеслига. «Боруссия» Д проиграла «Майнцу» и лишилась шансов на второе место

5 мая 2018, 18:55

Дортмундская «Боруссия» проиграла дома «Майнцу» в поединке 33 тура Бундеслиги. В свою очередь «Шальке» победил «Аугсбург» и оторвался от «шмелей», идущих на третьей строчке, на пять очков. Таким образом, за тур до окончания чемпионата «Боруссия» утратила все шансы занять второе место.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 33 тур

Ганновер – Герта – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Харник, 4; 2:0 – Сане, 40; 3:0 – Фуллкруг, 42; 3:1 – Зелке, 73.

Штутгарт – Хоффенхайм – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гомес, 25; 2:0 – Гомес, 74.

Аугсбург – Шальке – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Керер, 23; 1:1 – Макс, 27; 1:2 – Финнбогасон, 34 (автогол).

Боруссия (Менхенгладбах) – Фрайбург – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Азар, 18; 2:0 – Эльведи, 57; 2:2 – Кляйнденст, 59; 3:1 – Дрмич, 64.

Кельн – Бавария – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Зюле, 30 (автогол); 1:1 – Хамес, 59; 1:2 – Левандовски, 61; 1:3 – Толиссо, 78.

Айнтрахт – Гамбург – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Вольф, 31; 2:0 – Омар, 77; 3:0 – Майер, 90+1.

Боруссия (Дортмунд) – Майнц – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Баку, 4; 0:2 – Муто, 13; 1:2 – Филипп, 16.

Вердер – Байер – 0:0

РБ Лейпциг – Вольфсбург – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Лукман, 24; 2:0 – Вернер, 34; 2:1 – Дидави, 47; 3:1 – Лукман, 52; 4:1 – Огустен, 63.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Ганновер-96 Герта Штутгарт Хоффенхайм Аугсбург Шальке-04 Боруссия М Фрайбург Боруссия Д Бавария Кельн Айнтрахт Гамбург Майнц Вердер Байер РБ Лейпциг Вольфсбург
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