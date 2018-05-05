АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл «Вест Бромвичу», «Сток Сити» уступил «Кристал Пэлас» и вылетел в Чемпионшип

«Тоттенхэм» потерпел выездное поражение от «Вест Бромвича» во встрече 37 тура АПЛ. «Сток Сити» дома уступил «Кристал Пэлас» и вылетел в Чемпионшип.
В других матчах «Борнмут» переиграл «Суонси», «Уотфорд» победил «Ньюкасл», а «Лестер» проиграл «Вест Хэму».
Чемпионат Англии. АПЛ. 37 тур
Сток Сити – Кристал Пэлас – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Шакири, 43; 1:1 – МакАртур, 68; 1:2 – ван Анхольт, 86.
Вест Бромвич – Тоттенхэм – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Ливермор, 90+3.
Голы: 1:0 – Фрейзер, 37.
Голы: 1:0 – Перейра, 2; 2:0 – Грэй, 28; 2:1 – Перес, 55.
Голы: 0:1 – Мариу, 34; 0:2 – Нобл, 64.
Источник: Бомбардир.ру