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    АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл «Вест Бромвичу», «Сток Сити» уступил «Кристал Пэлас» и вылетел в Чемпионшип

    «Тоттенхэм» потерпел выездное поражение от «Вест Бромвича» во встрече 37 тура АПЛ. «Сток Сити» дома уступил «Кристал Пэлас» и вылетел в Чемпионшип.

    В других матчах «Борнмут» переиграл «Суонси», «Уотфорд» победил «Ньюкасл», а «Лестер» проиграл «Вест Хэму».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 37 тур

    Сток Сити – Кристал Пэлас – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Шакири, 43; 1:1 – МакАртур, 68; 1:2 – ван Анхольт, 86.

    Вест Бромвич – Тоттенхэм – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ливермор, 90+3.

    Борнмут – Суонси – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фрейзер, 37.

    Уотфорд – Ньюкасл – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Перейра, 2; 2:0 – Грэй, 28; 2:1 – Перес, 55.

    Лестер – Вест Хэм – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мариу, 34; 0:2 – Нобл, 64.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2018 18:59
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