Лига 1. Два гола Камано позволили «Бордо» победить «Лилль»

Дубль нападающего Франсуа Камано принес победу «Бордо» над «Лиллем» во встрече 32 тура Лиги 1.

В других матчах «Генгам» разгромил «Труа», «Анжер» и «Страсбур» сыграли вничью, «Амьен» переиграл «Кан», а «Тулуза» уступила «Дижону».

Чемпионат Франции. Лига 1. 32 тур

Бордо – Лилль – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Мотиба, 14; 1:1 – Камано, 42; 2:1 – Камано, 45.

Удаление: нет – Мендес, 63.

Генгам – Труа – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бенезе, 23; 2:0 – Бляс, 47; 3:0 – Нгбакото, 79; 4:0 – Бриан, 90+3.

Анжер – Страсбур – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Экамби, 6; 1:1 – Мартен, 70 (с пенальти).

Амьен – Кан – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дибасси, 20; 2:0 – Гакпе, 30; 3:0 – Конате, 53.

Тулуза – Дижон – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Чан Хун, 10.

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Турнирная таблица Лиги 1