Лига 1. Два гола Камано позволили «Бордо» победить «Лилль»

Дубль нападающего Франсуа Камано принес победу «Бордо» над «Лиллем» во встрече 32 тура Лиги 1.
В других матчах «Генгам» разгромил «Труа», «Анжер» и «Страсбур» сыграли вничью, «Амьен» переиграл «Кан», а «Тулуза» уступила «Дижону».
Чемпионат Франции. Лига 1. 32 тур
Голы: 0:1 – Мотиба, 14; 1:1 – Камано, 42; 2:1 – Камано, 45.
Удаление: нет – Мендес, 63.
Голы: 1:0 – Бенезе, 23; 2:0 – Бляс, 47; 3:0 – Нгбакото, 79; 4:0 – Бриан, 90+3.
Голы: 1:0 – Экамби, 6; 1:1 – Мартен, 70 (с пенальти).
Голы: 1:0 – Дибасси, 20; 2:0 – Гакпе, 30; 3:0 – Конате, 53.
Гол: 0:1 – Чан Хун, 10.
Источник: Бомбардир.ру