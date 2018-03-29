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Гамула: «Россия может дойти до четвертьфинала ЧМ-2018»

29 марта 2018, 06:20
18

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула призвал поддержать футболистов сборной России перед стартом чемпионата мира-2018.

«Не хочется поливать сейчас грязью нашу команду, наоборот, ребят надо поддержать. Я хочу, чтобы сборная хорошо сыграла на чемпионате мира, но пока у нее не получается показывать футбол высокого уровня.

Еще есть время все поменять. Хорошо, что мы играем против сильных соперников. И для них, и для тренерского штаба. Нужно выкладываться на 200% и приносить результат.

На чемпионате мира сборная России способна многого достичь. Если все получится с Саудовской Аравией, потом с Египтом и затем с Уругваем, то в 1/8 у наших футболистов вырастут крылья.

Плюс ведь на трибунах будут наши болельщики, они погонят команду Черчесова вперед.

Сборная России может дойти до 1/4 финала чемпионата мира. Я уверен в нашей команде», – сказал Гамула.

Напомним, что Россия уступила в двух последних товарищеских матчах. Команда Черчесова проиграла Бразилии 0:3, а Франции уступила со счетом 1:3.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Гамула Игорь
Комментарии (18)
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ЮНик
1522298481
Фантазер. Вырастут крылья... У куриц тоже крылья, да только летать они не могут, только вылетать во двор с насеста. Так и наши, прости Господи! "футболисты" вылетят из 1/8. Максимум.
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alex1951
1522299681
Щас с стало модным писать всякую хрень, как то ж надо взбодриться ,взбодрить народ. Вот и ищут провокаторов на всякие грязные дела.... а заключи пари с тем же Гамулой на кругленькую сумму , то навряд ли такую стойкость проявил....
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mialkov
1522301188
В 1/4? Конечно будут! К сожалению только на трибунах...((((
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Кирпичный
1522301709
Может, но не дойдет!
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zigbert
1522302255
Для нас будет радостью,хотя бы выйти из группы.
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Федя Кабак
1522303409
Последнее время очень многие так называемые специалисты несут полную чушь!
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kella
1522303771
Какую гамулу надо пить, что бы такие мысли посещали?
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Georg 07 rus
1522309663
Ну дурак ...пьян что ли??кто у него спрашивает вообще??
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mihail200606
1522312518
Гамула известный шутник...
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Отчаянный Пердун
1522312653
А до этого на домашних матчах были не наши болельщики??? Они не гнали команду в перёд??? Давайте быть реалистами мы дойдём до 1/4, если из нашей группы не приедут 2-е команды, а из группы соперников по 1/8 все 4!!! Лишь тогда сыграв 1-у игру в группе мы выйдем в 1/4. Но этого не будет!!! Две ничьи и поражение вот всё что мы наиграем в группе!!! Я очень очень хочу ошибиться!!! Но главный тренер не внушает оптимизма своим виденьем игры и выбором футболистов!!!
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