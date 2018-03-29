Гамула: «Россия может дойти до четвертьфинала ЧМ-2018»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула призвал поддержать футболистов сборной России перед стартом чемпионата мира-2018.

«Не хочется поливать сейчас грязью нашу команду, наоборот, ребят надо поддержать. Я хочу, чтобы сборная хорошо сыграла на чемпионате мира, но пока у нее не получается показывать футбол высокого уровня.

Еще есть время все поменять. Хорошо, что мы играем против сильных соперников. И для них, и для тренерского штаба. Нужно выкладываться на 200% и приносить результат.

На чемпионате мира сборная России способна многого достичь. Если все получится с Саудовской Аравией, потом с Египтом и затем с Уругваем, то в 1/8 у наших футболистов вырастут крылья.

Плюс ведь на трибунах будут наши болельщики, они погонят команду Черчесова вперед.

Сборная России может дойти до 1/4 финала чемпионата мира. Я уверен в нашей команде», – сказал Гамула.

Напомним, что Россия уступила в двух последних товарищеских матчах. Команда Черчесова проиграла Бразилии 0:3, а Франции уступила со счетом 1:3.