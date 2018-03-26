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  • Куман: «Голландия сейчас не входит в число лучших команд мира»

Куман: «Голландия сейчас не входит в число лучших команд мира»

26 марта 2018, 10:09
5

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман признал, что его команда на данный момент не относится к числу лучших в мире. Напомним, голландцы не смогли пробиться на ЧМ-2018.

«Нет смысла скрывать, что сборная Голландии на данный момент не входит в число лучших команд мира. По этой причине нам нужно искать новый путь к вершине. Например, мы уже перешли на игру по новой схеме. Рассчитываю, что игра с португальцами сложится для нас лучше игры с Англией.

Португалия является прекрасной командой, в которой играет один из лучших футболистов мира. Когда-нибудь у нас в Нидерландах появится такой игрок, как Криштиану Роналду или Лионель Месси. Но сейчас в мире таких футболистов всего два», – рассказал Куман в интервью Football Oranje.

Напомним, «Бомбардир» проведет текстовую онлайн трансляцию матча Португалия – Голландия. Игра состоится в понедельник, 27 марта, в 21:30 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Португалия Нидерланды Куман Рональд
Комментарии (5)
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insider_retro
1522050832
Рони, надо Голландию снова возвести в ранг блистательных команд! Что бы национальный колорит, овеянный курительными дымами, и с традиционным вливанием суринамских кровей, дал новое поколение звёзд и победителей!
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multiscan
1522052674
В очередной раз Америку открыл.
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Spartak Piter
1522054293
Исхудал рынок голландских футболистов
Ответить
zigbert
1522055926
Все проблемы голландского футбола ,отразились на сборной.
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OfaZavr
1522059853
ну ничего бывает и такой период, нужно перетерпеть и стремиться обратно к вершинам.
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