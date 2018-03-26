Куман: «Голландия сейчас не входит в число лучших команд мира»

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман признал, что его команда на данный момент не относится к числу лучших в мире. Напомним, голландцы не смогли пробиться на ЧМ-2018.

«Нет смысла скрывать, что сборная Голландии на данный момент не входит в число лучших команд мира. По этой причине нам нужно искать новый путь к вершине. Например, мы уже перешли на игру по новой схеме. Рассчитываю, что игра с португальцами сложится для нас лучше игры с Англией.

Португалия является прекрасной командой, в которой играет один из лучших футболистов мира. Когда-нибудь у нас в Нидерландах появится такой игрок, как Криштиану Роналду или Лионель Месси. Но сейчас в мире таких футболистов всего два», – рассказал Куман в интервью Football Oranje.

Напомним, «Бомбардир» проведет текстовую онлайн трансляцию матча Португалия – Голландия. Игра состоится в понедельник, 27 марта, в 21:30 по московскому времени.