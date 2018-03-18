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    Серия А. «Рома» обыграла «Кротоне»; «Милан» добился победы над «Кьево» и другие результаты 

    В матче 29-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл «Кьево» со счетом 3:2. На 82-й минуте матча при счете 2:2 нападающий хозяев Андре Силва вывел команду вперед.

    Миланский клуб набрал 50 очков и остался на шестом месте в турнирной таблице. «Кьево» с 25-ю очками идет на 16-м месте.

    С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур

    Торино – Фиорентина – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Верету, 59; 1:1 – Белотти, 86; 1:2 – Теро (с пенальти), 90+3.

    Нереализованный пенальти: нет – Верету, 14.

    Милан – Кьево – 3:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Чалханоглу, 10; 1:1 – Стемпиньский, 33; 1:2 – Инглезе, 34; 2:2 – Кутроне, 54; 3:2 – Силва.

    Нереализованный пенальти: Кесси, 90+3 – нет.

    Беневенто – Кальяри – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бригнола, 47; 1:1 – Паволетти, 90+2; 1:2 – Барелла (с пенальти), 90+6.

    Верона – Аталанта – 0:5 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кристанте, 2; 0:2 – Иличич (с пенальти), 45+4; 0:3 – Иличич, 48; 0:4 – Иличич, 69; 0:5 – Гомес, 71.

    Кротоне – Рома – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эль-Шаарави, 39; 0:2 – Найнгголан, 75.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2018 19:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +32

      milanium 19 марта 2018, 08:34

      Форза Милан!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 18 марта 2018, 19:13

      всё по-делу
      без сенсаций
      .

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