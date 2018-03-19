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Милан - Кьево

18.03.2018, Воскресенье, 17:00 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Италия. Серия А, 29 тур Милан - Кьево
Италия. Серия А (2017/2018)
10 тур
25 октября, среда 21:45 Кьево 1:4 Милан
Италия. Серия А (2016/2017)
27 тур
4 марта, суббота 22:45 Милан 3:1 Кьево
8 тур
16 октября, воскресенье 21:45 Кьево 1:3 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
29 тур
13 марта, воскресенье 14:30 Кьево 0:0 Милан
10 тур
28 октября, среда 22:45 Милан 1:0 Кьево
Италия. Серия А (2014/2015)
25 тур
28 февраля, суббота 22:45 Кьево 0:0 Милан
6 тур
4 октября, суббота 22:45 Милан 2:0 Кьево
Италия. Серия А (2013/2014)
31 тур
29 марта, суббота 23:45 Милан 3:0 Кьево
12 тур
10 ноября, воскресенье 18:00 Кьево 0:0 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
30 тур
30 марта, суббота 21:30 Кьево 0:1 Милан
11 тур
3 ноября, суббота 21:00 Милан 5:1 Кьево
Италия. Серия А (2011/2012)
32 тур
10 апреля, вторник 22:45 Кьево 0:1 Милан
13 тур
27 ноября, воскресенье 23:45 Милан 4:0 Кьево
Италия. Серия А (2010/2011)
26 тур
20 февраля, воскресенье 17:00 Кьево 1:2 Милан
7 тур
16 октября, суббота 20:00 Милан 3:1 Кьево
Италия. Серия А (2009/2010)
28 тур
14 марта, воскресенье 22:45 Милан 1:0 Кьево
9 тур
25 октября, воскресенье 22:45 Кьево 1:2 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
31 тур
11 апреля, суббота 17:00 Кьево 0:1 Милан
12 тур
16 ноября, воскресенье 17:00 Милан 1:0 Кьево
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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    fantom23 18 марта 2018, 12:26

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    Рейтинг: +390

    fantom23 17 марта 2018, 04:48

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