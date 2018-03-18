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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кьево
Милан - Кьево: обзор матча 18 марта 2018
Милан
18.03.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
3 : 2
Завершен
Кьево
10'
Х. Чалханоглу
54'
П. Кутроне
82'
А. Силва
33'
М. Степински
34'
Р. Инглесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кьево
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
ГОЛ! 3:2!
А. Силва
82'
77'
Желтая карточка
М. Степински
Желтая карточка
Л. Билья
74'
61'
Желтая карточка
Э. Джаккерини
ГОЛ! 2:2!
П. Кутроне
54'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
47'
Желтая карточка
Ф. Кессье
44'
34'
ГОЛ! 1:2!
Р. Инглесе
Пас отдал
М. Степински
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Степински
17'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
ГОЛ! 1:0!
Х. Чалханоглу
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Милан
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
3-4-1-2
1
Доннарумма
13
Родригес
25
Сапата
19
Бонуччи
20
Чалханоглу
6
Билья
19
Кессье
7
Бонавентура
10
Сусо
10
Кутроне
16
Борини
3-1-2-2
70
Соррентино
23
Депаоли
29
Каччиаторе
4
Томович
16
Радованович
15
Джаккерини
19
Кастро
45
Инглесе
14
Степински
Остались в запасе
Милан
Кьево
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Милан - Кьево
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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