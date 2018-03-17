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    Бундеслига. «Герта» обыграла «Гамбург», «Вердер» – «Аугсбург» и другие результаты

    Состоялись некоторые матчи 27 тура немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» в результативном поединке не одолел менхенгладбахскую «Боруссию». Благодаря победе гости могли подняться в зону Лиги Европы.

    В другом матче бременский «Вердер» переиграл «Аугсбург». Дублем отметился Исхак Бельфодиль.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 27-й тур

    Айнтрахт – Майнц – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Боатенг, 6; 2:0 – Йович, 23; 3:0 – Ребич, 41.

    Аугсбург – Вердер – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Бельфодиль, 5; 0:2 – Бельфодиль, 40; 1:2 – Хедира, 63; 1:3 – Крузе, 82.

    Боруссия М – Хоффенхайм – 3:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Хубнер, 13; 1:1 – Дрмич, 33; 1:2 – Крамарич, 58 (с пенальти); 2:2 – Штиндль, 72; 2:3 – Гриллитч, 73; 3:3 – Гинтер, 90.

    Гамбург – Герта – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дуглас, 25; 1:1 – Лазаро, 56; 1:2 – Калу, 63.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2018 19:23
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