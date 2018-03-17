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Боруссия - Хоффенхайм

17.03.2018, Суббота, 17:30 мск Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 27 тур Боруссия - Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2017/2018)
10 тур
28 октября, суббота 16:30 Хоффенхайм 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
29 тур
15 апреля, суббота 16:30 Хоффенхайм 5:3 Боруссия
12 тур
26 ноября, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2015/2016)
31 тур
24 апреля, воскресенье 16:30 Боруссия 3:1 Хоффенхайм
14 тур
28 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 3:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
27 тур
4 апреля, суббота 16:30 Хоффенхайм 1:4 Боруссия
10 тур
2 ноября, воскресенье 17:30 Боруссия 3:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2013/2014)
22 тур
22 февраля, суббота 18:30 Боруссия 2:2 Хоффенхайм
5 тур
15 сентября, воскресенье 17:30 Хоффенхайм 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
18 тур
19 января, суббота 18:30 Хоффенхайм 0:0 Боруссия
1 тур
25 августа, суббота 17:30 Боруссия 2:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2011/2012)
27 тур
24 марта, суббота 18:30 Боруссия 1:2 Хоффенхайм
10 тур
22 октября, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
25 тур
5 марта, суббота 17:30 Боруссия 2:0 Хоффенхайм
8 тур
17 октября, воскресенье 19:30 Хоффенхайм 3:2 Боруссия
Германия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
21 декабря, вторник 22:30 Хоффенхайм 2:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
23 тур
19 февраля, пятница 22:30 Хоффенхайм 2:2 Боруссия
6 тур
19 сентября, суббота 17:30 Боруссия 2:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2008/2009)
19 тур
7 февраля, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
2 тур
23 августа, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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