Игуаин не попал в заявку «Ювентуса» на игру с «Лацио»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объявил заявку команды на встречу 27 тура чемпионата Италии с «Лацио».
«Ювентус»: Буффон, Щесны, Дель Фаверо, Кьеллини, Бенатиа, Алекс Сандро, Барцальи, Хеведес, Ругани, Лихштайнер, Пьянич, Хедира, Маркизио, Матюиди, Асамоа, Стураро, Бентанкур, Дибала, Коста, Манджукич.
Нападающий Гонсало Игуаин продолжает реабилитацию от травмы голеностопа, полученной в игре против «Торино» (1:0).
Матч на «Стадио Олимпико» состоится завтра в 20:00 по московскому времени.
Источник: Football Italia