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    Игуаин не попал в заявку «Ювентуса» на игру с «Лацио»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объявил заявку команды на встречу 27 тура чемпионата Италии с «Лацио».

    «Ювентус»: Буффон, Щесны, Дель Фаверо, Кьеллини, Бенатиа, Алекс Сандро, Барцальи, Хеведес, Ругани, Лихштайнер, Пьянич, Хедира, Маркизио, Матюиди, Асамоа, Стураро, Бентанкур, Дибала, Коста, Манджукич.

    Нападающий Гонсало Игуаин продолжает реабилитацию от травмы голеностопа, полученной в игре против «Торино» (1:0).

    Матч на «Стадио Олимпико» состоится завтра в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    02.03.2018 18:14
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