Россия – лидер 1/8 финала Лиги Европы по количеству клубов

В 1/8 финала Лиги Европы пробились сразу три российских клубов. Это означает, что наша страна будет на этой стадии самой представительной. Полностью список участников выглядит так.

ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» (все – Россия);

«Лейпциг», «Боруссия» (оба – Германия);

«Атлетико», «Атлетик» (оба – Испания);

«Лацио», «Милан» (оба – Италия);

«Лион», «Марсель» (оба – Франция);

«Спортинг» (Португалия);

«Виктория» (Чехия);

«Динамо» (Украина);

«Зальцбург» (Австрия);

«Арсенал» (Англия).

У России есть три клуба в 1/8 Лиги Европы. Такое мы уже видели