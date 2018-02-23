Россия – лидер 1/8 финала Лиги Европы по количеству клубов

В 1/8 финала Лиги Европы пробились сразу три российских клубов. Это означает, что наша страна будет на этой стадии самой представительной. Полностью список участников выглядит так.
ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» (все – Россия);
«Лейпциг», «Боруссия» (оба – Германия);
«Атлетико», «Атлетик» (оба – Испания);
«Лацио», «Милан» (оба – Италия);
«Лион», «Марсель» (оба – Франция);
«Спортинг» (Португалия);
«Виктория» (Чехия);
«Динамо» (Украина);
«Зальцбург» (Австрия);
«Арсенал» (Англия).
У России есть три клуба в 1/8 Лиги Европы. Такое мы уже видели
Источник: Бомбардир.ру