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Россия – лидер 1/8 финала Лиги Европы по количеству клубов

23 февраля 2018, 01:48
26

В 1/8 финала Лиги Европы пробились сразу три российских клубов. Это означает, что наша страна будет на этой стадии самой представительной. Полностью список участников выглядит так.

ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» (все – Россия);

«Лейпциг», «Боруссия» (оба – Германия);

«Атлетико», «Атлетик» (оба – Испания);

«Лацио», «Милан» (оба – Италия);

«Лион», «Марсель» (оба – Франция);

«Спортинг» (Португалия);

«Виктория» (Чехия);

«Динамо» (Украина);

«Зальцбург» (Австрия);

«Арсенал» (Англия).

У России есть три клуба в 1/8 Лиги Европы. Такое мы уже видели

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Локомотив Зенит
Комментарии (26)
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DOCTOR PENALTY
1519339816
Уже приятно.
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insider_retro
1519340943
Теперь надо это лидерство переплавить в победы и выдавливание соперников на оставшихся стадиях! И, как результат - завоевать еурокубок и нарубить кэфов!!
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Nerlinger
1519343184
как всегда свинорылые подвели!!!
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woyser
1519344117
Это не может не радовать. Следующий раунд будет сложным, не плохая компания собралась. За исключением Виктории и Зальцбурга, остальные архисложные соперники. Дальше Лига Европы становится очень интересная.
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Razvedchik - sniper
1519344930
Молодцы, все хорошо отыграли ответные матчи.
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_Marqella_
1519359508
Вангую; ЦСКА - Боруссия, Зенит - Марсель, Локомотив - Зальцбург..
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XaXatyn
1519359871
Нашим надо ещё дальше забраться и неплохо бы было сделать это всем клубам
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paracetamol
1519364845
Давай-ка Зене этого Котлетика, что хрюшек вынес. Посмотрим, кто кого!
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VVM1964
1519371312
Очень хороший результат , учитывая , что матчи наши команды проводят после перерыва и еще " не вкатились "
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OfaZavr
1519372784
и это очень радует жаль еще и Спартак не прошел, вот бы и дальше так!
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