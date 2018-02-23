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    Россия – лидер 1/8 финала Лиги Европы по количеству клубов

    В 1/8 финала Лиги Европы пробились сразу три российских клубов. Это означает, что наша страна будет на этой стадии самой представительной. Полностью список участников выглядит так.

    ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» (все – Россия);

    «Лейпциг», «Боруссия» (оба – Германия);

    «Атлетико», «Атлетик» (оба – Испания);

    «Лацио», «Милан» (оба – Италия);

    «Лион», «Марсель» (оба – Франция);

    «Спортинг» (Португалия);

    «Виктория» (Чехия);

    «Динамо» (Украина);

    «Зальцбург» (Австрия);

    «Арсенал» (Англия).

    У России есть три клуба в 1/8 Лиги Европы. Такое мы уже видели

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2018 01:48
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 24 февраля 2018, 09:29

      не факт что дальше пройдут

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 февраля 2018, 17:09

      На стадии 1/8 слабых соперников не осталось. Удачи всем нашим!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 23 февраля 2018, 13:18

      Количество не означает качество. Лучше иметь в Лиге Европы одну условную "Боруссию", чем 3 непонятно каких клуба.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 23 февраля 2018, 13:17

      все уже от жребия зависит, кому попрет)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 23 февраля 2018, 11:06

      А наши чемпионы не прошли(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 10:59

      и это очень радует жаль еще и Спартак не прошел, вот бы и дальше так!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 февраля 2018, 08:47

      Давай-ка Зене этого Котлетика, что хрюшек вынес. Посмотрим, кто кого!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 23 февраля 2018, 08:06

      Неплохо!

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 февраля 2018, 07:53

      главное чтоб друг на друга не вышли в 1/8 это же возможно?

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 23 февраля 2018, 07:50

      Далее соперники будут по сложнее.

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