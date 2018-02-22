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    У России есть три клуба в 1/8 Лиги Европы. Такое мы уже видели


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    Голосов: 11
    22.02.2018 22:50
    Сходство с событиями семилетней давности – поразительное.

    ЦСКА и «Локомотив» ожидаемо прошли дальше, на очереди был клуб из Санкт-Петербурга. «Зенит» обидно проиграл «Селтику» в первом матче 0:1 – не смог забить важный гостевой гол, так еще и уступил. Отыгрываться в клубе начали уже с соцсетей – твиттер «Зенита» опубликовал обложку программки к ответной игре, где вместо логотипа «Селтика» использовал лого «Бостон Селтикс» в ответ на ошибку шотландцев, которые в программке к первому матчу приделали старый зенитовский логотип. Креативно, как обычно.

    Тем временем, главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс радовался тому, что крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта: « Я очень счастлив! Может быть, это поможет сохранить тепло внутри стадиона. Это важно не только для игроков, но и для болельщиков».

    Крыша подтвердила:

    Роджерс вообще ничего не стал менять в «Селтике» – все 11 героев прошлого четверга вышли на поле и в ответной игре. Роберто Манчини сделал два изменения в составе «Зенита» по сравнению с игрой в Шотландии – место правого защитника занял Иванович, а не Смольников, а в середине поля Ерохина сменил Краневиттер. Первая замена была ожидаемой – россиянин провел далеко не лучший матч на «Селтик Парк». Аргентинца же выпустили для борьбы за центр поля, где с упертыми шотландцами жесткий Краневиттер подходит лучше мягкого Ерохина.

    Первая замена в итоге позволила быстро сравнять счет по сумме двух матчей – на восьмой минуте Иванович, которому сегодня исполняется 34 года, здорово пробил головой после подачи углового – 1:0!

    2:0 случилось после дальнего удара Кузяева. Вратарь «Селтика», мягко говоря, не выручил.

    Был красив и третий гол. Разгром оформил Кокорин:

    После этого стало ясно, что интрига практически убита – «Селтик» просто не знал, что делать с мячом в позиционном нападении, и выглядел гораздо бледнее себя недельной давности. Впрочем, сюрпризом это не стало. А для нас – отличный расклад, ведь три клуба из России прошли в 1/8 финала Лиги Европы.

    И вот тут есть любопытная аналогия с еврокубками семилетней давности (сезон-2010/11). Тогда в 1/16 финала выступали «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Рубин». Можно сравнить.

    Тогда: «Спартак» проигрывал на выезде «Базелю» 0:2, но привез выездную победу 3:2. Дома сыграл 1:1 и вышел.

    Сейчас: «Локомотив» проигрывал на выезде «Ницце» 0:2, но привез выездную победу 3:2. Дома – 1:0. И вышел.

    Тогда: ЦСКА победил в гостях ПАОК 1:0, но дома сыграл 1:1, до последних минут опасаясь за результат.

    Сейчас: ЦСКА также минимально переиграл по сумме двух встреч «Црвену Звезду», но тоже до последних минут не был уверен в итоговой победе.

    Тогда: «Зенит» проиграл в гостях «Янг Бойз» в один мяч, но дома исправился – 3:1. И вышел дальше.

    Сейчас: «Зенит» проиграл в гостях «Селтику» в один мяч, но дома исправился – 3:0. И вышел дальше.

    Тогда: «Рубин» дома (в Москве) проиграл «Твенте» 0:2. Шансов почти нет. Но в гостях повел 2:0 к 24-й минуте. В итоге – 2:2, вылет, но было интересно.

    Сейчас: «Спартак» дома проиграл «Атлетику» 1:3. Шансов катастрофически мало. Но красно-белые повели, а в итоге победили 2:1, и хоть и вылетели, но тоже до последних секунд судьба была еще не решена.

    В сезоне-2012/13 также три российских клуба дошли до стадии 1/8 финала, это были «Рубин», «Зенит» и «Анжи». Оба раза до четвертьфинала добралась лишь одна команда (в 2011-м «Спартак», два года спустя – «Рубин»). Получится ли круче на этот раз?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4 Голосов: 11
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +57

      Ailend 26 февраля 2018, 00:32

      Ага видали, если считать страны СНГ и это было в Украине. Динамо, Металлист, Шахтер. Последние и выиграли турнир.

      0
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      Рейтинг: +567

      LAY394 23 февраля 2018, 16:26

      Бухаю за наших)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 11:39

      Молодцы наши хоть Спартак и не прошел но все 4 клуба победы одержали!! С праздником всех нас МУЖИКИ!!!

      2
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      Рейтинг: +2080

      upiter622 23 февраля 2018, 11:18

      Все наши клубы молодцы!!!Даже Спартак,ведь старался!С Праздником всех мужчин!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 23 февраля 2018, 10:20

      в 2011-м «Спартак», два года спустя – «Зенит» - неверно!
      В 2013-м в 1/4 вышел не зенит, а Рубин. в четвертьфинале Рубин играл с Челси, если вы помните

      3
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      Рейтинг: +177

      miklos > allkeeper 23 февраля 2018, 11:18

      спасибо, поправили

      0
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 23 февраля 2018, 09:00

      может кто то из наших клубов выиграет))))

      1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 23 февраля 2018, 08:53

      получается кроме действующих чемпионов, все остальные российские клубы прошли дальше... Удачи оставшимся клубам!!!

      1
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 23 февраля 2018, 08:06

      молодцы!

      1
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 23 февраля 2018, 06:55

      Молодцы!

      1
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      Рейтинг: +348

      343443 23 февраля 2018, 06:50

      Хоть один бы клуб прошел дальше 1/4.

      4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > 343443 23 февраля 2018, 10:31

      надежда на зенит и локомотив.... цска сыроват в нападении,к сожалению

      0
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