У России есть три клуба в 1/8 Лиги Европы. Такое мы уже видели

Сходство с событиями семилетней давности – поразительное.

ЦСКА и «Локомотив» ожидаемо прошли дальше, на очереди был клуб из Санкт-Петербурга. «Зенит» обидно проиграл «Селтику» в первом матче 0:1 – не смог забить важный гостевой гол, так еще и уступил. Отыгрываться в клубе начали уже с соцсетей – твиттер «Зенита» опубликовал обложку программки к ответной игре, где вместо логотипа «Селтика» использовал лого «Бостон Селтикс» в ответ на ошибку шотландцев, которые в программке к первому матчу приделали старый зенитовский логотип. Креативно, как обычно.

twit text — FC Zenit in English (@fczenit_en) 21 февраля 2018 г.

Тем временем, главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс радовался тому, что крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта: « Я очень счастлив! Может быть, это поможет сохранить тепло внутри стадиона. Это важно не только для игроков, но и для болельщиков».

Крыша подтвердила:

twit text — Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 22 февраля 2018 г.

Роджерс вообще ничего не стал менять в «Селтике» – все 11 героев прошлого четверга вышли на поле и в ответной игре. Роберто Манчини сделал два изменения в составе «Зенита» по сравнению с игрой в Шотландии – место правого защитника занял Иванович, а не Смольников, а в середине поля Ерохина сменил Краневиттер. Первая замена была ожидаемой – россиянин провел далеко не лучший матч на «Селтик Парк». Аргентинца же выпустили для борьбы за центр поля, где с упертыми шотландцами жесткий Краневиттер подходит лучше мягкого Ерохина.

Первая замена в итоге позволила быстро сравнять счет по сумме двух матчей – на восьмой минуте Иванович, которому сегодня исполняется 34 года, здорово пробил головой после подачи углового – 1:0!

twit text — amadí (@amadoit__) 22 февраля 2018 г.

2:0 случилось после дальнего удара Кузяева. Вратарь «Селтика», мягко говоря, не выручил.

twit text — amadí (@amadoit__) 22 февраля 2018 г.

Был красив и третий гол. Разгром оформил Кокорин:

twit text — amadí (@amadoit__) 22 февраля 2018 г.

После этого стало ясно, что интрига практически убита – «Селтик» просто не знал, что делать с мячом в позиционном нападении, и выглядел гораздо бледнее себя недельной давности. Впрочем, сюрпризом это не стало. А для нас – отличный расклад, ведь три клуба из России прошли в 1/8 финала Лиги Европы.

И вот тут есть любопытная аналогия с еврокубками семилетней давности (сезон-2010/11). Тогда в 1/16 финала выступали «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Рубин». Можно сравнить.

Тогда: «Спартак» проигрывал на выезде «Базелю» 0:2, но привез выездную победу 3:2. Дома сыграл 1:1 и вышел.

Сейчас: «Локомотив» проигрывал на выезде «Ницце» 0:2, но привез выездную победу 3:2. Дома – 1:0. И вышел.

Тогда: ЦСКА победил в гостях ПАОК 1:0, но дома сыграл 1:1, до последних минут опасаясь за результат.

Сейчас: ЦСКА также минимально переиграл по сумме двух встреч «Црвену Звезду», но тоже до последних минут не был уверен в итоговой победе.

Тогда: «Зенит» проиграл в гостях «Янг Бойз» в один мяч, но дома исправился – 3:1. И вышел дальше.

Сейчас: «Зенит» проиграл в гостях «Селтику» в один мяч, но дома исправился – 3:0. И вышел дальше.

Тогда: «Рубин» дома (в Москве) проиграл «Твенте» 0:2. Шансов почти нет. Но в гостях повел 2:0 к 24-й минуте. В итоге – 2:2, вылет, но было интересно.

Сейчас: «Спартак» дома проиграл «Атлетику» 1:3. Шансов катастрофически мало. Но красно-белые повели, а в итоге победили 2:1, и хоть и вылетели, но тоже до последних секунд судьба была еще не решена.

В сезоне-2012/13 также три российских клуба дошли до стадии 1/8 финала, это были «Рубин», «Зенит» и «Анжи». Оба раза до четвертьфинала добралась лишь одна команда (в 2011-м «Спартак», два года спустя – «Рубин»). Получится ли круче на этот раз?