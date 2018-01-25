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    «Арсенал» заинтересовался защитником киевского «Динамо» Кадаром

    Футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы защитника киевского «Динамо» и сборной Венгрии Тамаша Кадара, рассказал о возможном продолжении карьеры своего клиента в Англии.

    «Венгер проявлял интерес к Тамашу. Я лично разговаривал с тренером «Арсенала».

    Еще о Кадаре спрашивал тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон. Интерес к игроку также проявляют «Вест Хэм», «Вест Бромвич», а также клубы из Германии, Испании и Франции», – приводит слова Варги Spiler.

    Напомним, что в текущем сезоне 27-летний футболист сыграл в УПЛ 16 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2018 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Mainstream One 26 января 2018, 13:56

      он же корыто безногое, ето утка походу!

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