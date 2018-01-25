«Арсенал» заинтересовался защитником киевского «Динамо» Кадаром

Футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы защитника киевского «Динамо» и сборной Венгрии Тамаша Кадара, рассказал о возможном продолжении карьеры своего клиента в Англии.

«Венгер проявлял интерес к Тамашу. Я лично разговаривал с тренером «Арсенала».

Еще о Кадаре спрашивал тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон. Интерес к игроку также проявляют «Вест Хэм», «Вест Бромвич», а также клубы из Германии, Испании и Франции», – приводит слова Варги Spiler.

Напомним, что в текущем сезоне 27-летний футболист сыграл в УПЛ 16 матчей, в которых отдал две результативные передачи.