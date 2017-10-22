Серия А. «Милан» в меньшинстве сыграл вничью с «Дженоа» и другие результаты

Ну сколько уже можно терять очки. Пора уже нормального тренера пригласить в команду. Из года в год это продолжается
В матче 9-го тура чемпионата Италии «Милан» дома не сумел забить «Дженоа», а защитник хозяев Леонардо Бонуччи получил красную карточку на 25-й минуте матча за грубую игру.
«Милан» опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Дженоа» идет на 16-м месте с шестью очками.
С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур
Удаление: Бонуччи, 25 – нет.
Гол: 0:1 — Коларов, 69.
Фиорентина – Беневенто – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 — Бенасси, 18; 0:2 — Бабакар, 47; 0:3 — Теро (с пенальти), 66.
Гол: 0:1 — Политано, 1.
Удаление: нет – Кассата, 90+1.
Аталанта – Болонья – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — Корнелиус, 71.
Удаление: нет – Гонсалес, 81.