Серия А. «Милан» в меньшинстве сыграл вничью с «Дженоа» и другие результаты

В матче 9-го тура чемпионата Италии «Милан» дома не сумел забить «Дженоа», а защитник хозяев Леонардо Бонуччи получил красную карточку на 25-й минуте матча за грубую игру.

«Милан» опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Дженоа» идет на 16-м месте с шестью очками.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур

Милан – Дженоа – 0:0

Удаление: Бонуччи, 25 – нет.

Торино – Рома– 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — Коларов, 69.

Фиорентина – Беневенто – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 — Бенасси, 18; 0:2 — Бабакар, 47; 0:3 — Теро (с пенальти), 66.

СПАЛ – Сассуоло – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — Политано, 1.

Удаление: нет – Кассата, 90+1.

Аталанта – Болонья – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Корнелиус, 71.

Удаление: нет – Гонсалес, 81.

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