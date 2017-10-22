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    Серия А. «Милан» в меньшинстве сыграл вничью с «Дженоа» и другие результаты

    В матче 9-го тура чемпионата Италии «Милан» дома не сумел забить «Дженоа», а защитник хозяев Леонардо Бонуччи получил красную карточку на 25-й минуте матча за грубую игру.

    «Милан» опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Дженоа» идет на 16-м месте с шестью очками.

    С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур

    Милан – Дженоа – 0:0

    Удаление: Бонуччи, 25 – нет.

    Торино – Рома– 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 — Коларов, 69.

    Фиорентина – Беневенто – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 — Бенасси, 18; 0:2 — Бабакар, 47; 0:3 — Теро (с пенальти), 66.

    СПАЛ – Сассуоло – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 — Политано, 1.

    Удаление: нет – Кассата, 90+1.

    Аталанта – Болонья – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 — Корнелиус, 71.

    Удаление: нет – Гонсалес, 81.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2017 17:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 23 октября 2017, 00:50

      Ну сколько уже можно терять очки. Пора уже нормального тренера пригласить в команду. Из года в год это продолжается

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 22 октября 2017, 21:25

      Бонуччи спасибо что ушел.))

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 октября 2017, 18:42

      Состав хороший,а игры нет и нет!Даже немного жаль миланцев!)

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