ФНЛ. «Спартак-2» сыграл вничью с «Динамо», «Крылья Советов» – с аутсайдером и другие результаты

Матч 18-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Ротор-Волгоград» завершился со счетом 1:1. Голы на счету Михаила Бирюкова и Сергея Корниленко.
Результаты других встреч представлены ниже.
Первенство ФНЛ. 18-й тур
Крылья Советов (Самара) – Ротор-Волгоград – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Бирюков, 41; 1:1 – Корниленко, 61.
Динамо (Санкт-Петербург) – Спартак-2 (Москва) – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Юрганов, 40; 1:1 – Ломовицкий; 2:1 – Песегов, 88; 2:2 – Нимели, 89.
Олимпиец (Нижний Новгород) – Кубань (Краснодар) – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Гогниев, 43; 0:2 – Лобкарев, 47; 0:3 – Гай, 52.
Шинник (Ярославль) – Балтика (Калининград) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Низамутдинов, 35 (с пенальти).
Удаления: нет – Шешуков, 72; Чуперка, 86.
Голы: 1:0 – Юсупов, 72; 1:1 – Часовских, 80; 2:1 – Саламатов, 84; 3:1 – Богатырев, 89.