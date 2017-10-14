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    ФНЛ. «Спартак-2» сыграл вничью с «Динамо», «Крылья Советов» – с аутсайдером и другие результаты

    Матч 18-го тура чемпионата России «Крылья Советов»«Ротор-Волгоград» завершился со счетом 1:1. Голы на счету Михаила Бирюкова и Сергея Корниленко.

    Результаты других встреч представлены ниже.

    Первенство ФНЛ. 18-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Ротор-Волгоград – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бирюков, 41; 1:1 – Корниленко, 61.

    Динамо (Санкт-Петербург) – Спартак-2 (Москва) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Юрганов, 40; 1:1 – Ломовицкий; 2:1 – Песегов, 88; 2:2 – Нимели, 89.

    Олимпиец (Нижний Новгород) – Кубань (Краснодар) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гогниев, 43; 0:2 – Лобкарев, 47; 0:3 – Гай, 52.

    Шинник (Ярославль) – Балтика (Калининград) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Низамутдинов, 35 (с пенальти).

    Удаления: нет – Шешуков, 72; Чуперка, 86.

    Тюмень – Тамбов – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Юсупов, 72; 1:1 – Часовских, 80; 2:1 – Саламатов, 84; 3:1 – Богатырев, 89.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2017 15:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 15 октября 2017, 10:45

      Надо делать выводы! Побольше Тамбовских Футболистов в команду! Младлен Кашчелан - хорошо сыграл! И Андрей Часовских - молодец, ещё один гол за команду! Смирнова хотелось бы увидеть в составе!

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 14 октября 2017, 22:35

      Меркушкина уже нет ,а долги все платят

      0
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      Рейтинг: +142

      SERG63 14 октября 2017, 19:19

      Пока не все потеряно...Но отрыв уменьшается...Все наладится!

      0
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 14 октября 2017, 18:58

      Опять за своё? Эту команду только расформирование исправит. Потерять 5 из шести очков у аутсайдеров! Такого позора я ещё не видел!!!

      2
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 14 октября 2017, 16:10

      Крылья проснитесь Это позор!!! в ворота попасть не могут.

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