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ФНЛ. «Спартак-2» сыграл вничью с «Динамо», «Крылья Советов» – с аутсайдером и другие результаты

14 октября 2017, 15:56
5

Матч 18-го тура чемпионата России «Крылья Советов»«Ротор-Волгоград» завершился со счетом 1:1. Голы на счету Михаила Бирюкова и Сергея Корниленко.

Результаты других встреч представлены ниже.

Первенство ФНЛ. 18-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ротор-Волгоград – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Бирюков, 41; 1:1 – Корниленко, 61.

Динамо (Санкт-Петербург) – Спартак-2 (Москва) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Юрганов, 40; 1:1 – Ломовицкий; 2:1 – Песегов, 88; 2:2 – Нимели, 89.

Олимпиец (Нижний Новгород) – Кубань (Краснодар) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Гогниев, 43; 0:2 – Лобкарев, 47; 0:3 – Гай, 52.

Шинник (Ярославль) – Балтика (Калининград) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Низамутдинов, 35 (с пенальти).

Удаления: нет – Шешуков, 72; Чуперка, 86.

Тюмень – Тамбов – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Юсупов, 72; 1:1 – Часовских, 80; 2:1 – Саламатов, 84; 3:1 – Богатырев, 89.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Крылья Советов Ротор Сочи Спартак-2 Нижний Новгород Кубань (ЛФЛ) Шинник Балтика Тюмень Тамбов
Комментарии (5)
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Victor.Vings
1507986622
Крылья проснитесь Это позор!!! в ворота попасть не могут.
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Sviro
1507996703
Опять за своё? Эту команду только расформирование исправит. Потерять 5 из шести очков у аутсайдеров! Такого позора я ещё не видел!!!
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SERG63
1507997962
Пока не все потеряно...Но отрыв уменьшается...Все наладится!
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kupryaev
1508009704
Меркушкина уже нет ,а долги все платят
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Maxim Nik
1508053504
Надо делать выводы! Побольше Тамбовских Футболистов в команду! Младлен Кашчелан - хорошо сыграл! И Андрей Часовских - молодец, ещё один гол за команду! Смирнова хотелось бы увидеть в составе!
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