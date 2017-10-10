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  • Отбор на ЧМ-2018. Голландцы победили шведов, но не попали в стыки и другие результаты

Отбор на ЧМ-2018. Голландцы победили шведов, но не попали в стыки и другие результаты

10 октября 2017, 23:37
7

Сборная Голландии в матче 10-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 добилась победы над командой Швеции. Арьен Роббен оформил дубль в первом тайме.

Оранжевые сравнялись со шведами по очкам, но в стыковые игры со второго места вышли скандинавы из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Результаты других встреч представлены ниже.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа А. 10-й тур

Франция – Беларусь – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Гризманн, 27; 2:0 – Жиру, 33; 2:1 – Сорока, 48.

Люксембург – Болгария – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Тилл, 3; 1:1 – Чочев, 48.

Голландия – Швеция – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Роббен, 16 (с пенальти); 2:0 – Роббен, 40.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Беларусь Франция Нидерланды Швеция Люксембург Болгария
Комментарии (7)
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insider_retro
1507668517
По игрокам Голландия почти всегда россыпь драгоценностей, но вот командой, способной решить задачу, уже в который раз - никак... Жаль, их будет не хватать...
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карасевщина
1507669493
надеюсь пройдут шведы все-таки наши игроки там
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Павел Амурский
1507669740
Голландцы поздно дергаться начали.
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sprint5
1507686570
просто жалко голандцев
Ответить
Аид666
1507693303
А бомбардир с какого-то перепуга Голландию поставил в таблице на 2 место, а Швецию на 3...
Ответить
OfaZavr
1507709612
да чудо совершить не удалось Голландии.
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