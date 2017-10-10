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    Отбор на ЧМ-2018. Голландцы победили шведов, но не попали в стыки и другие результаты

    Сборная Голландии в матче 10-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 добилась победы над командой Швеции. Арьен Роббен оформил дубль в первом тайме.

    Оранжевые сравнялись со шведами по очкам, но в стыковые игры со второго места вышли скандинавы из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

    Результаты других встреч представлены ниже.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа А. 10-й тур

    Франция – Беларусь – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гризманн, 27; 2:0 – Жиру, 33; 2:1 – Сорока, 48.

    Люксембург – Болгария – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тилл, 3; 1:1 – Чочев, 48.

    Голландия – Швеция – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Роббен, 16 (с пенальти); 2:0 – Роббен, 40.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 23:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 октября 2017, 11:13

      да чудо совершить не удалось Голландии.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 11 октября 2017, 06:41

      А бомбардир с какого-то перепуга Голландию поставил в таблице на 2 место, а Швецию на 3...

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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 > Аид666 11 октября 2017, 08:31

      На бомбардире совсем походу школота работает... одна статья про непопадание голландцев в стыки, а рядом таблица где они на втором месте.... да и результаты отборочных туров недельной давности... обновить не могут..поколение ЕГЭ

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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 октября 2017, 04:49

      просто жалко голандцев

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 11 октября 2017, 00:09

      Голландцы поздно дергаться начали.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 октября 2017, 00:04

      надеюсь пройдут шведы все-таки наши игроки там

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      Рейтинг: +70675

      insider_retro 10 октября 2017, 23:48

      По игрокам Голландия почти всегда россыпь драгоценностей, но вот командой, способной решить задачу, уже в который раз - никак... Жаль, их будет не хватать...

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