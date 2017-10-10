Отбор на ЧМ-2018. Голландцы победили шведов, но не попали в стыки и другие результаты

да чудо совершить не удалось Голландии.
Сборная Голландии в матче 10-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 добилась победы над командой Швеции. Арьен Роббен оформил дубль в первом тайме.
Оранжевые сравнялись со шведами по очкам, но в стыковые игры со второго места вышли скандинавы из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Результаты других встреч представлены ниже.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа А. 10-й тур
Франция – Беларусь – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Гризманн, 27; 2:0 – Жиру, 33; 2:1 – Сорока, 48.
Люксембург – Болгария – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Тилл, 3; 1:1 – Чочев, 48.
Голландия – Швеция – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Роббен, 16 (с пенальти); 2:0 – Роббен, 40.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)