Рауш: «Я – русак из Сибири»

Защитник «Кельна» Константин Рауш рассказал, что на днях получил официальное разрешение на выступление в национальной сборной России. Футболист заявил, что теперь его мечта осуществилась.

«На днях пришли все документы из ФИФА, все формальности улажены, и я официально стал игроком сборной России. Очень рад, что моя мечта сбылась. Теперь постараюсь много работать, чтобы шаг за шагом закрепиться в составе сборной.

Я ведь с шести лет живу в Германии, хотя родился в небольшом городке Кожевникове, в Томской области. В футбол, по большому счету, начал играть уже в Германии, в Целле, где поселился с родителями. С 12 лет уже играл в «Ганновере», где прошел путь от юношеских команд до основного состава, в котором дебютировал в 2008 году. Потом играл в «Штутгарте», «Дармштадте», сейчас в «Кельне».

На моем счету уже более 200 игр в Бундеслиге, были удачные сезоны и не очень, так что опыта накопилось немало. Но я никогда не забывал, что родился в России. Мои партнеры по клубам всегда знали, что я – русак из Сибири. Как только становится чуть холоднее, сразу начинают подкалывать вопросами про Сибирь», – рассказал Рауш.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал его на товарищеские поединки с Южной Кореей (7 октября в Москве) и Ираном (10 октября в Казани).