Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рауш: «Я – русак из Сибири»

    Защитник «Кельна» Константин Рауш рассказал, что на днях получил официальное разрешение на выступление в национальной сборной России. Футболист заявил, что теперь его мечта осуществилась.

    «На днях пришли все документы из ФИФА, все формальности улажены, и я официально стал игроком сборной России. Очень рад, что моя мечта сбылась. Теперь постараюсь много работать, чтобы шаг за шагом закрепиться в составе сборной.

    Я ведь с шести лет живу в Германии, хотя родился в небольшом городке Кожевникове, в Томской области. В футбол, по большому счету, начал играть уже в Германии, в Целле, где поселился с родителями. С 12 лет уже играл в «Ганновере», где прошел путь от юношеских команд до основного состава, в котором дебютировал в 2008 году. Потом играл в «Штутгарте», «Дармштадте», сейчас в «Кельне».

    На моем счету уже более 200 игр в Бундеслиге, были удачные сезоны и не очень, так что опыта накопилось немало. Но я никогда не забывал, что родился в России. Мои партнеры по клубам всегда знали, что я – русак из Сибири. Как только становится чуть холоднее, сразу начинают подкалывать вопросами про Сибирь», – рассказал Рауш.

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал его на товарищеские поединки с Южной Кореей (7 октября в Москве) и Ираном (10 октября в Казани).

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2017 10:31
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: -242

      kauk 6 октября 2017, 19:07

      ты м у д а к из сибири

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 6 октября 2017, 16:53

      Кацапом был кацапом остался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4086

      raritet 6 октября 2017, 13:36

      генетическая составляющая немца -это плюс для команды.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 6 октября 2017, 13:33

      хорошо хоть не рюський сказал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 6 октября 2017, 13:05

      Это всегда так: "В России ты "немец", в Германии русак-сибиряк". Удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 6 октября 2017, 12:22

      Тогда я монгол из Индонезии

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > El_Chori 6 октября 2017, 14:25

      А чё? похож)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      Васьок86 6 октября 2017, 12:14

      глянем на него!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 6 октября 2017, 11:39

      Удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 6 октября 2017, 11:09

      А если у них погода становится теплее, то пристают к неграм?)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 10:48

      Опыт, накопленный у немчиков, колоссальный!! Да ещё и сибиряк!!
      Осталось убедить тренера игрой и не разочаровать болельщиков... Время тяжёлое, каждый косяк сразу на виду.... Удачи!!

      10
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11