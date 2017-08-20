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    Серия А. Миланские команды победили, «Лацио» не справился с новичком и другие результаты

    Состоялись очередные матчи первого тура Серии А. Миланский «Интер» дома справился с «Фиорентиной», а «Милан» в гостях смог разгромить «Кротоне».

    Римский «Лацио» не сумел одолеть на своем поле новичка турнира СПАЛ, команды голов не забили.

    Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур

    Болонья – Торино – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ди Франческо, 27; 1:1 – Льяич, 34.

    Интер – Фиорентина – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Икарди, 6 (с пенальти); 2:0 – Икарди, 15; 3:0 – Перишич, 79.

    Кротоне – Милан – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Кесси, 6 (с пенальти); 0:2 – Кутроне, 18; 0:3 – Сусо, 24.

    Удаления: Чеккерини, 5 – нет.

    Лацио – СПАЛ – 0:0

    Сампдория – Беневенто – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Чичиретти, 15; 1:1 – Квальярелла, 39; 2:1 – Квальярелла, 54.

    Сассуоло – Дженоа – 0:0

    Удинезе – Кьево – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Инглезе, 15; 1:1 – Теро, 37; 1:2 – Бирса, 54.

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2017 23:42
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