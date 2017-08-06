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    УПЛ. В матче «Черноморец» – «Александрия» случилось два удаления, «Динамо» сыграло вничью с «Ворсклой»

    В матче четвертого тура чемпионата Украины «Звезда К» на своем поле уступила «Вересу» – 1:3. В составе хозяев гол провел Игорь Загальский. За гостей забили Сергей Симинин, Ростислав Волошинович и Михаил Сергийчук. В концовке встречи вторую желтую карточку получил игрок домашней команды Тарас Карачаба.

    В других матчах «Черноморец» и «Александрия» сыграли вничью 2:2, а донецкий «Олимпик» на выезде обыграл «Зарю». Киевское «Динамо» и «Ворскла» голов не забили.

    Чемпионат Украины. УПЛ. 4-й тур

    Звезда (Кропивницкий) – Верес (Ривне) – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Загальский, 13; 1:1 – Симинин, 45+1; 1:2 – Волошинович, 83; 1:3 – Сергийчук, 90+3.

    Удаления: Качараба, 81 – нет.

    Черноморец (Одесса) – Александрия – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Третьяков, 26; 2:0 – Хобленко, 49; 2:1 – Грицук, 80 (пенальти); 2:2 – Ситало, 87.

    Удаления: Третьяков, 74 – Черный, 71.

    Ворскла (Полтава) – Динамо (Киев) – 0:0

    Заря (Луганск) – Олимпик (Донецк) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Беленький, 69; 0:2 – Моха, 87.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2017 21:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +148

      Aviator 6 августа 2017, 22:21

      Вы серьезно? Кому это недоношенное недодно интересно?

      0
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      Рейтинг: +24

      Путлер3 > Aviator 6 августа 2017, 23:28

      Понимаешь, все относительно. Кому-то интересны матчи УПЛ, а кому-то даже ты, полный лох, тоже интересен.

      0
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      ...
      Рейтинг: +148

      Aviator > Путлер3 6 августа 2017, 23:49

      Ты до сих пор еще не в ато, утиль?

      0
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      ...
      Рейтинг: +24

      Путлер3 > Aviator 13 августа 2017, 16:19

      Я уже был там. Твоего брата подстрелил.

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