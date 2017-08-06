УПЛ. В матче «Черноморец» – «Александрия» случилось два удаления, «Динамо» сыграло вничью с «Ворсклой»

В матче четвертого тура чемпионата Украины «Звезда К» на своем поле уступила «Вересу» – 1:3. В составе хозяев гол провел Игорь Загальский. За гостей забили Сергей Симинин, Ростислав Волошинович и Михаил Сергийчук. В концовке встречи вторую желтую карточку получил игрок домашней команды Тарас Карачаба.

В других матчах «Черноморец» и «Александрия» сыграли вничью 2:2, а донецкий «Олимпик» на выезде обыграл «Зарю». Киевское «Динамо» и «Ворскла» голов не забили.

Чемпионат Украины. УПЛ. 4-й тур

Звезда (Кропивницкий) – Верес (Ривне) – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Загальский, 13; 1:1 – Симинин, 45+1; 1:2 – Волошинович, 83; 1:3 – Сергийчук, 90+3.

Удаления: Качараба, 81 – нет.

Черноморец (Одесса) – Александрия – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Третьяков, 26; 2:0 – Хобленко, 49; 2:1 – Грицук, 80 (пенальти); 2:2 – Ситало, 87.

Удаления: Третьяков, 74 – Черный, 71.

Ворскла (Полтава) – Динамо (Киев) – 0:0

Заря (Луганск) – Олимпик (Донецк) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Беленький, 69; 0:2 – Моха, 87.

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