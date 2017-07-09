Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «МЮ» хочет перехватить Бакайоко у «Челси»

    В мае «Бомбардир» писал об интересе к полузащитнику «Монако» Тьему Бакайоко со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Позже стало известно о том, что француз выбрал лондонский клуб. Сумма возможной сделки оценивается в 40 миллионов евро.

    Английское издание Metro сообщило о том, что «красные дьяволы» не оставляют попыток подписать 22-летнего футболиста. Согласно источнику, клубу не удалось договориться с «Тоттенхэмом» по поводу покупки хавбека Эрика Дайера, в связи с чем позиция опорного полузащитника остается вакантной. Metro уточняет, что манкунианцы предложат Бакайоко контракт, если его трансфер в «Челси» не состоится.

    Игрок перешел в «Монако» в июле 2014 года из «Ренна» за 8 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету два гола и одна результативная передача в 51 матче. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Франции в 16 миллионов.

    Напомним, вчера журналист RMC Sport Мохамед Бухафси сообщил о том, что главный тренер «Челси» Антонио Конте недоволен неудачами клуба по трансферам Ромелу Лукаку и Алекса Сандро. Ранее «МЮ» объявил о покупке нападающего сборной Бельгии.

    Источник: Metro

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2017 00:50
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 9 июля 2017, 19:19

      Моуринью забрал Лукаку и теперь хочет Бакайоко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 9 июля 2017, 09:46

      Ахахаха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 9 июля 2017, 04:16

      Еще через неделю выясниться, что они всегда мечтали купить Бонуччи, ван Дейка, Рюдигера, Алексиса, Морату, Дибалу, Месси, кого там еще Челси приметил . . . а еще и Чалханоглу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Аристократ Олжик 10 июля 2017, 10:36

      чалханоглу вроде в милане

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11