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«МЮ» хочет перехватить Бакайоко у «Челси»

9 июля 2017, 00:50
4

В мае «Бомбардир» писал об интересе к полузащитнику «Монако» Тьему Бакайоко со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Позже стало известно о том, что француз выбрал лондонский клуб. Сумма возможной сделки оценивается в 40 миллионов евро.

Английское издание Metro сообщило о том, что «красные дьяволы» не оставляют попыток подписать 22-летнего футболиста. Согласно источнику, клубу не удалось договориться с «Тоттенхэмом» по поводу покупки хавбека Эрика Дайера, в связи с чем позиция опорного полузащитника остается вакантной. Metro уточняет, что манкунианцы предложат Бакайоко контракт, если его трансфер в «Челси» не состоится.

Игрок перешел в «Монако» в июле 2014 года из «Ренна» за 8 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету два гола и одна результативная передача в 51 матче. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Франции в 16 миллионов.

Напомним, вчера журналист RMC Sport Мохамед Бухафси сообщил о том, что главный тренер «Челси» Антонио Конте недоволен неудачами клуба по трансферам Ромелу Лукаку и Алекса Сандро. Ранее «МЮ» объявил о покупке нападающего сборной Бельгии.

Источник: Metro
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Челси Манчестер Юнайтед Бакайоко Тьему
Комментарии (4)
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Аристократ Олжик
1499563017
Еще через неделю выясниться, что они всегда мечтали купить Бонуччи, ван Дейка, Рюдигера, Алексиса, Морату, Дибалу, Месси, кого там еще Челси приметил . . . а еще и Чалханоглу
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GenghisKhan
1499582777
Ахахаха
Ответить
Interneradzuri
1499617167
Моуринью забрал Лукаку и теперь хочет Бакайоко
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