Источник: Бакайоко выбрал «Челси»

В мае «Бомбардир» писал об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Челси» к полузащитнику «Монако» Тьему Бакайоко. Футбольный эксперт Гиллс Фавар сообщил о том, что 22-летний француз намерен перейти в лондонский клуб. Ожидается, что официальная информация по трансферу появится в течение недели.

В минувшем сезоне Бакайоко забил три гола и отдал один голевой пас в 51-м матче. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 16 миллионов евро. Команда Леонарду Жардима выиграла чемпионат Франции.