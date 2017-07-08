«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Лукаку

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед». Как сообщается на официальном сайте «красных дьяволов», в ближайшее время о трансфере будет объявлено подробнее.

По предварительным данным, игрок сборной Бельгии обойдется манкунианцам в 90 миллионов фунтов стерлингов. 75 миллионов будет выплачено сразу, еще 15 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии Лукаку записал на свой счет 25 голов и пять результативных передач в 36 матчах.

Напомним, что на форварда также претендовал «Челси».