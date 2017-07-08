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    «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Лукаку

    Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед». Как сообщается на официальном сайте «красных дьяволов», в ближайшее время о трансфере будет объявлено подробнее.

    По предварительным данным, игрок сборной Бельгии обойдется манкунианцам в 90 миллионов фунтов стерлингов. 75 миллионов будет выплачено сразу, еще 15 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

    В прошедшем сезоне чемпионата Англии Лукаку записал на свой счет 25 голов и пять результативных передач в 36 матчах.

    Напомним, что на форварда также претендовал «Челси».

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    08.07.2017 10:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      KaZaK77777 8 июля 2017, 14:05

      Отличный трансфер! Теперь МЮ в гору пойдёт..

      2
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      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > KaZaK77777 8 июля 2017, 18:20

      твои слова да футбольному Богу в уши ))

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 июля 2017, 12:45

      Он теперь "красный дьявол" в квадрате ,как и Феллайни . Желаю удачи Ромелу в новой команде, сильный нападающий.

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 8 июля 2017, 12:31

      Куда лучше Мораты, провел в АПЛ много лет, привычный к чемпу, навероятно стабилен последние три года, да и моурилюбит габаритных напов, короче сильное усиление

      2
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 8 июля 2017, 12:05

      Думал трансфер с нападающим затянется до последнего дня ТО...очень рад что и предсезонку проведет норм))

      1
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 8 июля 2017, 12:04

      Конте кусает локоть)))

      0
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 8 июля 2017, 11:25

      До последнего не верил, что это произойдет, но как же я рад!

      3
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Kulima 9 июля 2017, 10:42

      рано радоваться... он из челси уходил по настоянию Моура, не факт что после первых неудач он опять его вышвырнет

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 8 июля 2017, 10:39

      Посмотрим как пойдёт

      0
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 8 июля 2017, 10:19

      Ура!!! Наконец-то!!! Я рад. Он будет однозначно лучше Мораты

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