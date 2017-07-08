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«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Лукаку

8 июля 2017, 10:11
10

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед». Как сообщается на официальном сайте «красных дьяволов», в ближайшее время о трансфере будет объявлено подробнее.

По предварительным данным, игрок сборной Бельгии обойдется манкунианцам в 90 миллионов фунтов стерлингов. 75 миллионов будет выплачено сразу, еще 15 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии Лукаку записал на свой счет 25 голов и пять результативных передач в 36 матчах.

Напомним, что на форварда также претендовал «Челси».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Эвертон Лукаку Ромелу
Комментарии (10)
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Armagiddon
1499498364
Ура!!! Наконец-то!!! Я рад. Он будет однозначно лучше Мораты
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Den Bull
1499499562
Посмотрим как пойдёт
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Kulima
1499502329
До последнего не верил, что это произойдет, но как же я рад!
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GenghisKhan
1499504646
Конте кусает локоть)))
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GenghisKhan
1499504747
Думал трансфер с нападающим затянется до последнего дня ТО...очень рад что и предсезонку проведет норм))
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CSKA471
1499506270
Куда лучше Мораты, провел в АПЛ много лет, привычный к чемпу, навероятно стабилен последние три года, да и моурилюбит габаритных напов, короче сильное усиление
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hevbn 28
1499507152
Он теперь "красный дьявол" в квадрате ,как и Феллайни . Желаю удачи Ромелу в новой команде, сильный нападающий.
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KaZaK77777
1499511921
Отличный трансфер! Теперь МЮ в гору пойдёт..
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