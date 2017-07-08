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    Источник: Конте зол из-за неудач по трансферам Лукаку и Алекса Сандро

    Сегодня «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Эвертоном» касаемо трансфера нападающего Ромелу Лукаку. Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему бельгийцу со стороны «Челси», игроком которого он являлся с 2011 по 2014 год. Лондонский клуб также долгое время проявлял интерес к защитнику «Ювентуса» Алексу Сандро. Согласно последней информации, переход бразильца в «ПСЖ» более вероятен.

    «Антонио Конте зол из-за того, что Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед», а «Челси» лишился шансов на покупку Сандро», – написал в твиттере главный редактор RMC Sport Мохамед Бухафси.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что Лукаку сегодня пройдет медосмотр для «МЮ». Процедура состоится в США, где форвард сборной Бельгии был арестован за поведение на вечеринке.

    Источник: Twitter

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    08.07.2017 20:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 8 июля 2017, 23:11

      Так а что же вы не чешетесь???С Юве могли перетереть по знакомству...Да и Лукаку переманить могли.С кем в ЛЧ играть будете?

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > mutabor0992 10 июля 2017, 10:32

      с Батшуайи, они его там бэтменом называли весь сезон, вот будет бэтменить))

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > dolf666 10 июля 2017, 16:33

      Ну да с таким напом они много наиграют...

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