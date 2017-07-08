Источник: Конте зол из-за неудач по трансферам Лукаку и Алекса Сандро

Сегодня «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Эвертоном» касаемо трансфера нападающего Ромелу Лукаку. Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему бельгийцу со стороны «Челси», игроком которого он являлся с 2011 по 2014 год. Лондонский клуб также долгое время проявлял интерес к защитнику «Ювентуса» Алексу Сандро. Согласно последней информации, переход бразильца в «ПСЖ» более вероятен.

«Антонио Конте зол из-за того, что Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед», а «Челси» лишился шансов на покупку Сандро», – написал в твиттере главный редактор RMC Sport Мохамед Бухафси.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Лукаку сегодня пройдет медосмотр для «МЮ». Процедура состоится в США, где форвард сборной Бельгии был арестован за поведение на вечеринке.